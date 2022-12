Gdje gledati okršaj Hrvatske i Argentinaca? Evo tko prenosi susret za finale

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati igra polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Protivnik je Argentina, s kojom se borimo za drugo uzastopno finale Mundijala. Izabranici Zlatka Dalića prethodno su do posljednje utakmice dogurali na SP-u u Rusiji.

>> Petković: 'Sjećam se 2018. i polufinala u Rusiji, bio sam tada 78. u izboru za napadača Hrvatske'

Vatreni su na putu do četiri najbolje reprezentacije skupinu završili kao drugoplasirani ispred Kanade i Belgije te iza Maroka osvojivši pet bodova, da bi potom u osmini finala nakon izvođenja jedanaesteraca izbacili Japan, čije je nogometaše na putu prema mreži zaustavljao sjajni Dominik Livaković. Na isti su način izbacili prvog favorita turnira, Brazil.



Povijesna je ovo prilika za naše nogometaše koji se nikada na dva uzastopna Mundijala nisu plasirali dalje, no s druge strane svaki puta kada bi prošli grupu, kao u Rusiji 2018. ili Francuskoj 1998., otišli bismo do medalje pa se nadamo da ćemo u tome uspjeti i ovog puta. Nakon bronce i srebra, još nam samo zlato nedostaje.

Susret se igra na stadionu Lusail Iconic, koji prima 80.000 gledatelja. Glavni sudac utakmice je Talijan Daniele Orsato.



Što se promjena u kadru tiče, u odnosu na četvrtfinale bi umjesto Marija Pašalića od prve minute na desnom krilu trebao startati Nikola Vlašić.

Utakmicu možete pratiti uživo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista, gdje vam donosimo i analize uživo iz studija, dok televizijski prijenos možete gledati na HRT-ovom Drugom programu od 20 sati te putem digitalne platforme HRTi.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista