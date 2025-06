Gattuso se hvalio Talijanima: U Hajduku sam se borio s Dinamom koji je prodavao igrače za 20 mil. €

Gennaro Gattuso jučer je predstavljen kao novi izbornik Italije. Danima se nagađalo da će se to dogoditi, u Hrvatskoj pomalo s nevjericom nakon loše sezone u Hajduku, ali jučer je dobilo i konačnu potvrdu – Gattuso je izbor talijanskog nogometnog saveza, u njemu vide osobu koja će ih vratiti na Svjetsko prvenstvo nakon što su dvaput preskočili nastup na najvećoj nogometnoj smotri.

– Ovo je za mene ostvarenje sna, nadam se da sam dorastao tome. Znam da me ne čeka lagan posao, ali ništa u životu nije lagano. Svjesni smo da moramo dosta raditi, ali isto tako da moramo napraviti odličan posao – rekao je u uvodu Gattuso.

Na izborničku funkciju sjeda nakon Luciana Spallettija, koji je dobio otkaz početkom lipnja. Italija je loše krenula u kvalifikacije za SP, Norveška ih je pregazila s 3:0. Situacija Gattusu nije nimalo lagana, Haaland i društvo imaju četiri pobjede u skupini, dok Italija nakon dva odigrana susreta ima već spomenuti poraz i pobjedu nad Moldavijom (2:0), a izravno na Mundijal plasirat će se samo jedna reprezentacija.

– Ne treba previše pričati, već krenuti s radom. Čujem da ljudi pričaju kako nemamo talenta kao nekad. Mislim da ga imamo, ali treba igrače staviti u najbolje moguće uvjete kako bi to mogli pokazati. Nadam se da ću napraviti dobar posao i da ću Italiju odvesti na Svjetsko prvenstvo, to je za naš nogomet ključno – rekao je novi izbornik pa detektirao jedan problem:

– U Serie A ima čak 68 posto stranih igrača. To je podatak koji nas mora tjerati na razmišljanje. Proteklih godina dobro se radilo u mlađim kategorijama, ali nakon izlaska iz juniora igrači se izgube.

Prošle sezone Gattuso je vodio Hajduk, dosta je vremena bio na čelu ljestvice, ali na kraju to je bila neuspješna sezona. Splićani su, naime, završili tek treći, igra momčadi nije bila dobra, u Kupu su na domaćem terenu ispali u četvrtfinalu od Rijeke, a ne treba ni spominjati ispadanje od Ružomberoka u trećem pretkolu Konferencijske lige. Gattuso je i o tome pričao na jučerašnjoj konferenciji.

– U Hajduku sam igrao s igračima rođenima 2005., 2006. i 2007., mislim da i mi u Italiji moramo dati priliku mladim igračima. U Splitu smo se borili za titulu do kraja, do posljednjeg kola protiv momčadi koja je prepuna mladih igrača te s Dinamom koji je bio prvak 20 godina i prodavao igrače za 20 milijuna eura. Prvak je samo jedan, no moramo gledati tuđi rad i rast vlastite momčadi. Mislim da sam napravio dobar posao tijekom godina, kako s Hajdukom, tako i s Milanom i Napolijem s kojima mi je Liga prvaka izmaknula za jedan bod.

Nakon radova u klubovima, pred njim je jedna potpuno drukčija uloga...

– Ovo je stvarno drukčije, ali nogomet je moj život. Svakodnevica će mi biti drukčija. Nadam se da neću biti naporan kolegama u Serie A i inozemstvu. Plan je obilaziti, gledati treninge, pričati sa svima – zaključio je Gattuso.