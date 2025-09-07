Gattuso oduševio igrače Italije, a oni gaze protivnike. Otkrili su što im radi na treningu

Talijanski reprezentativac Giacomo Raspadori potvrdio je da metode novog izbornika Gennara Gattusa nisu samo metaforičke. Nakon uvjerljive pobjede protiv Estonije (5:0), Raspadori je priznao da je Gattusovo buđenje momčadi uključivalo i doslovne šamare. Novi napadač Atlético Madrida ušao je s klupe u pobjedi protiv Estonije i odmah ostavio trag, prvo asistencijom, a zatim i golom 90 sekundi kasnije. Uz njega, dvostruki strijelac Italije bio je Mateo Retegui, a po jedan su dodali Moise Kean i Alessandro Bastoni.

Nakon utakmice, Bastoni je izjavio da je Gattuso momčadi dao "nekoliko šamara" kako bi ih probudio.

– Dijelio je prave šamare, dobio sam jedan po vratu. Gattuso nam je usadio odlučnost i borbenost. Mi smo talentirani igrači, samo to moramo pokazati na terenu. Odigrali smo pravu utakmicu od početka do kraja, nije lako postići pet golova protiv ovakve momčadi. Moramo vjerovati da smo na pravom putu.

Donedavni trener Hajduka Gattuso je na klupu Italije doveden upravo zbog svog pobjedničkog mentaliteta, kao član generacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2006. godine. Kao igrač, bio je poznat po srčanosti i stavu, što sada prenosi i kao trener.

– Imao sam sreću gledati ga kako igra, tako da sve to prepoznajem u načinu na koji se sada kreće na treningu i kako razgovara s nama. Pokazuje nam koliko je važan dres azzurra i što predstavljamo. Brzo smo to prihvatili i pripremili se na najbolji način, a sada moramo tako i nastaviti – dodao je Raspadori.

Italija je utakmicu započela u novoj formaciji 4-2-3-1, s više ofenzivnih igrača.

– Znamo da moramo postizati više golova, pa to moramo pokušati forsirati – objasnio je Raspadori.