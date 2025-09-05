Za 6 € kupila 6 ruševnih vila na Siciliji: 'Muž je paničario, a ja sam vidjela samo priliku'

Kada je Rubia Daniels, 51-godišnja konzultantica za planiranje iz San Francisca, prijateljima i obitelji rekla da namjerava kupiti šest kuća u Italiji za samo šest eura, mislili su da se šali. Međutim, u travnju 2019. godine, ova majka troje djece podrijetlom iz Brazila, odlučno je provela svoj naum. Iskoristivši talijanski program „Kuće za 1 euro“, osmišljen za oživljavanje napuštenih sela, postala je vlasnica šest nekretnina u pitoresknom sicilijanskom gradiću Mussomeli. Njezina vizija bila je stvoriti utočište za svoju obitelj i prijatelje, mjesto gdje će zajedno raditi i provoditi umirovljeničke dane. No, stvarni izazov tek je započeo kada je prvi put kročila na svoje nove posjede.

Iako je simbolična cijena od jednog eura po kući zvučala kao posao iz snova, stvarnost je bila daleko od idilične, prenosi New York Post. Po dolasku na Siciliju, Rubia je zatekla ruševine. Nekim kućama krovovi su bili potpuno urušeni, a nijedna nije imala osnovnu infrastrukturu poput vode ili struje. Početni trošak od šest eura brzo je narastao. Uz administrativne troškove, agencijske naknade i sređivanje vlasničkih listova, cijena svake nekretnine popela se na otprilike 4.000 eura, što je ukupan početni izdatak dovelo do gotovo 24.000 eura. Unatoč šokantnom stanju objekata, Rubia nije odustala.

S više od 16 godina iskustva u građevinskoj industriji, Rubia je u kaosu vidjela potencijal. "Vrlo mi je ugodna ideja transformacije i rušenja zidova. Kada vidim nešto potpuno urušeno, već mogu zamisliti kako će izgledati na kraju, što nije za svakoga. Moj suprug, primjerice, paničari kada me vidi kako promatram ovakve projekte, ali za mene je to kombinacija uzbuđenja i radosti", objasnila je. Odmah se bacila na posao. Spakirala je šest kovčega punih alata i generator te sa suprugom i njegovim bratom odletjela na Siciliju kako bi preuzela ključeve i započela s obnovom.

Prva kuća, koja je bila u najgorem stanju, danas je u potpunosti renovirana i može se pohvaliti prekrasnom spavaćom sobom s mramornim detaljima. U njezinu obnovu uložila je ukupno 60.000 eura, s nadom da na njoj neće biti potrebno raditi idućih 50 godina. "Jednom kada je krov popravljen i postao vodonepropusan, ostatak se nekako posložio", izjavila je Rubia, koja se nada da će i preostale kuće uspjeti obnoviti unutar tog budžeta. Projekt je postao njezina strast, a osjećaj povezanosti s kućama i lokalnom zajednicom svakim danom je sve jači.

Ovaj ambiciozni projekt nije namijenjen samo njoj. Tri kuće kupila je za sebe, jednu za svoju posvojenu kćer, a dvije za svoje tete, 70-godišnju Marilu Ferreiru i 82-godišnju Maruu Fatimu. Njezine tete planiraju se trajno preseliti u Mussomeli i ondje provesti ostatak mirovine. Radovi na kući njezine kćeri također su pri kraju, dok se obnova kuća za tete trenutno ubrzava kako bi se što prije mogle useliti. Rubia ističe kako je sretna što je među prvima iskoristila priliku jer je program u međuvremenu postao iznimno popularan, pa se danas za jednu kuću natječe i po tridesetak ljudi.

Njezina vizija nadilazi stvaranje obiteljskog gnijezda. Jednu od kuća planira pretvoriti u wellness centar, gdje bi ljudi mogli dolaziti na satove joge, meditacije i slične aktivnosti. "Bilo bi lijepo na taj način nešto vratiti zajednici", otkrila je. Predanost lokalnom duhu vidljiva je i u opremanju interijera. Sav namještaj, podovi, ogledala, kupaonska oprema i kuhinja nabavljeni su od lokalnih obrtnika iz Mussomelija. "Obožavamo ovo mjesto, puno je ljepše od Kalifornije. Ovdje nitko ne žuri, sve je pristupačno. Možete odlično jesti za vrlo malo novca – kava i kroasan stoje 1,50 eura. Ljudi vas iskreno pitaju kako ste, a taj društveni aspekt nas je i privukao. U Kaliforniji je okruženje vrlo stresno i sve je tako površno", zaključila je Rubia, čiji je sicilijanski san postao inspirativna stvarnost.