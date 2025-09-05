Francuz izazvao skandal i podijelio javnost: 'Imamo reprezentaciju od 11 crnaca'

Poznati francuski novinar Pierre Menes (62) ponovno je izazvao snažne reakcije svojim izjavama. Gostujući u emisiji Bistro Libertés, bivši novinar L’Equipea i Canal+ televizije izrazio je žaljenje zbog, kako je rekao, premalog broja bijelih igrača, posebno u francuskoj reprezentaciji.

Menes se pritom prisjetio i anegdote koju je ranije podijelio u programu CNewsa: "Sin mi je trenirao nogomet. Iskreno, nije bio pretjerano talentiran...", rekao je, dodavši kako njegove riječi nemaju rasističku pozadinu, već odražavaju osobno iskustvo. Potom je objasnio:

"Stavio sam ga u Torcy, klub u regiji Île-de-France. Nakon tri treninga, moj sin je rekao da više ne ide tamo. Imao je 11 godina i rekao mi je: 'Ne pozdravljaju me, ne dodaju mi loptu, viču na mene kad imam loptu i ne tuširaju se sa mnom, idem odavde.' Žao mi je što ovo moram reći jer je to bila istina - momčad je bila sastavljena isključivo od Arapa i crnaca."

Menes je zaključio kako problem ne vidi samo u toj regiji, već u francuskom nogometu općenito: "To nije stvarnost samo u toj regiji, nego u čitavom francuskom nogometu. Ako odete na utakmicu u pariškoj regiji, uglavnom ćete na terenu vidjeti jednog bijelog igrača, a on je golman ili desni bek. Pogledajte francusku reprezentaciju. U francuskoj reprezentaciji danas ima jedanaest crnih igrača."

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije u francuskoj javnosti i ponovno otvorile raspravu o osjetljivoj temi rasnog sastava reprezentacije.