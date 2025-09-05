Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
BEZ FILTERA

Francuz izazvao skandal i podijelio javnost: 'Imamo reprezentaciju od 11 crnaca'

Pariz: Francuzi u 80. minuti zabili drugi gol Hrvatskoj
Foto: Icon Sport/PIXSELL
Foto: Icon Sport/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 15:22

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije u francuskoj javnosti i ponovno otvorile raspravu o osjetljivoj temi rasnog sastava reprezentacije

Poznati francuski novinar Pierre Menes (62) ponovno je izazvao snažne reakcije svojim izjavama. Gostujući u emisiji Bistro Libertés, bivši novinar L’Equipea i Canal+ televizije izrazio je žaljenje zbog, kako je rekao, premalog broja bijelih igrača, posebno u francuskoj reprezentaciji.

Menes se pritom prisjetio i anegdote koju je ranije podijelio u programu CNewsa: "Sin mi je trenirao nogomet. Iskreno, nije bio pretjerano talentiran...", rekao je, dodavši kako njegove riječi nemaju rasističku pozadinu, već odražavaju osobno iskustvo. Potom je objasnio:

Pariz: Francuzi u 80. minuti zabili drugi gol Hrvatskoj
Pariz: Francuzi u 80. minuti zabili drugi gol Hrvatskoj
1/17

"Stavio sam ga u Torcy, klub u regiji Île-de-France. Nakon tri treninga, moj sin je rekao da više ne ide tamo. Imao je 11 godina i rekao mi je: 'Ne pozdravljaju me, ne dodaju mi loptu, viču na mene kad imam loptu i ne tuširaju se sa mnom, idem odavde.' Žao mi je što ovo moram reći jer je to bila istina - momčad je bila sastavljena isključivo od Arapa i crnaca."

Menes je zaključio kako problem ne vidi samo u toj regiji, već u francuskom nogometu općenito: "To nije stvarnost samo u toj regiji, nego u čitavom francuskom nogometu. Ako odete na utakmicu u pariškoj regiji, uglavnom ćete na terenu vidjeti jednog bijelog igrača, a on je golman ili desni bek. Pogledajte francusku reprezentaciju. U francuskoj reprezentaciji danas ima jedanaest crnih igrača."

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije u francuskoj javnosti i ponovno otvorile raspravu o osjetljivoj temi rasnog sastava reprezentacije.

VA
VanjaPlank
15:30 05.09.2025.

To nije nikakav skandal niti se ko normalan zgraža. To su činjenice. Francuska je sa tom multi-kulti woke politikom uništila zemlju. Civilizacijski drugi svijet im pali gradove provaljuje i razbija ulice. To je kao da 90% naše nogometne reprezentacije čine crnci....možemo odma staviti ključ u bravu

Avatar antikomunist2
antikomunist2
15:43 05.09.2025.

Čovjek je rekao surovu istinu! Ništa nije izmislio! No oni "zgražatelji" koji imaju problema akzeptirati istinu imaju jedan mnogo značajn iji problem od ove teme.

ED
edvardl
15:46 05.09.2025.

Nažalost, još malo, tak će biti i u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj...!

