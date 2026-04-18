VIDEO Pogledajte kako je bivši igrač Hajduka udvostručio prednost Lazija protiv aktualnog prvaka

Hrvatski veznjak Toma Bašić bio je strijelac drugog gola za Lazio u 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Napolija u 33. kolu talijanskog nogometnog prvenstva.

Bašić je u 57. minuti odlično pratio akciju Tavaresa koji je probio lijevo krilo te preciznim udarcem sa 10-ak metara popravio propust suigrača Cancellierija koji je prvi imao priliku zabiti. Pogodak možete pogledati OVDJE.

Bašiću, koji je igrao do 71. minute, ovo je drugi prvenstveni gol ove sezone.

Strijelac prvog gola na utakmici bio je upravi Cancellieri u 6. minuti, a imali su gosti iz kazneni udarac kojeg u 31. minuti nije iskoristio Zaccagni.

S druge strane, Napoli nije uputio niti jedan udarac u okvir gola te upisao prvi domaći poraz u Serie A ove sezone.

Lazio je sada deveti sa 47 bodova, dok je Napoli ostao drugi sa 66, čak 12 manje od vodećeg Intera.