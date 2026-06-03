Tek dvije svjetske velesile su ispred vatrenih po broju medalja od 1998., pogledajte gdje se nalazimo

Otkako se pojavila na nogometnoj karti svijeta, hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je čak tri medalje na svjetskim prvenstvima. Otkako je 1998. u Francuskoj debitirala na svjetskim prvenstvima, hrvatska reprezentacije je osvojila tri medalje. Svakako najveći uspjeh ostvarila je 2108. u Rusiji osvojivši drugo mjesto, a ima i dvije bronce iz 1998. (Francuska) i 2022. (Katar).

Zanimljiv je i podatak kako je Hrvatska nastupila na šest SP-a, a jedino nije uspjela izboriti nastup u Južnoj Africi. Po broju osvojenih medalja, otkako su se ukazali "Vatreni" više imaju samo Njemačka i Francuska, po četiri medalje. Brazilci, Nizozemci i Argentinci su od 1998. osvojili dvije, a Italija, Španjolska, Belgija i Turska po jednu.

Ukupno gledano Njemačka je po broju medalja najuspješnija u povijesti svjetskih prvenstava sa 12 odličja - pri čemu ima po četiri zlata, srebra i bronce.

Brazil ima devet, Italija sedam, dok su Argentina i Francuska na šesta medalja.

"Selecao" vodi u najvažnijoj kategoriji, broju osvojenih naslova svjetskih prvaka s pet titula.

OSVAJAČI MEDALJA OD 1998

4 - Francuska (zlato 1998, 2018, srebro 2022, srebro 2006)

4 - Njemačka (zlato 2014, srebro 2002, bronca 2006, 2010)

3 - HRVATSKA (srebro 2018, bronca 1998, 2022)

2 - Brazil (zlato 2002, srebro 1998)

2 - Argentina (zlato 2022, srebro 2014)

2 - Nizozemska (srebro 2010, bronca 2014)

1 - Belgia (bronca 2018)

1 - Italija (zlato 2006)

1 - Španjolska (zlato 2010)

1 - Turska (bronca 2002)

NAJVIŠE MEDALJA UKUPNO

12 - Njemačka (4 zlata, 4 srebra, 4 bronce)

9 - Brazil (5 zlata, 2 srebra, 2 bronce)

7 - Italija (4 zlata, 2 srebra, 1 bronca)

6 - Argentina (3 zlata, 3 srebra)

6 - Francuska (2 zlata, 2 srebro, 2 bronce)...

OSVAJAČI ZLATA

5 - Brazil

4 - Njemačka, Italija

3 - Argentina

2 - Francuska, Urugvaj

1 - Engleska, Španjolska