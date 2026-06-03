Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVJEROJATNO

Tek dvije svjetske velesile su ispred vatrenih po broju medalja od 1998., pogledajte gdje se nalazimo

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
03.06.2026.
u 15:41

Zanimljiv je i podatak kako je Hrvatska nastupila na šest SP-a, a jedino nije uspjela izboriti nastup u Južnoj Africi. Po broju osvojenih medalja, otkako su se ukazali "Vatreni" više imaju samo Njemačka i Francuska, po četiri medalje. Brazilci, Nizozemci i Argentinci su od 1998. osvojili dvije, a Italija, Španjolska, Belgija i Turska po jednu

Otkako se pojavila na nogometnoj karti svijeta, hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je čak tri medalje na svjetskim prvenstvima. Otkako je 1998. u Francuskoj debitirala na svjetskim prvenstvima, hrvatska reprezentacije je osvojila tri medalje. Svakako najveći uspjeh ostvarila je 2108. u Rusiji osvojivši drugo mjesto, a ima i dvije bronce iz 1998. (Francuska) i 2022. (Katar).

Zanimljiv je i podatak kako je Hrvatska nastupila na šest SP-a, a jedino nije uspjela izboriti nastup u Južnoj Africi. Po broju osvojenih medalja, otkako su se ukazali "Vatreni" više imaju samo Njemačka i Francuska, po četiri medalje. Brazilci, Nizozemci i Argentinci su od 1998. osvojili dvije, a Italija, Španjolska, Belgija i Turska po jednu.

Ukupno gledano Njemačka je po broju medalja najuspješnija u povijesti svjetskih prvenstava sa 12 odličja - pri čemu ima po četiri zlata, srebra i bronce.

Brazil ima devet, Italija sedam, dok su Argentina i Francuska na šesta medalja.

"Selecao" vodi u najvažnijoj kategoriji, broju osvojenih naslova svjetskih prvaka s pet titula.

OSVAJAČI MEDALJA OD 1998
4 - Francuska (zlato 1998, 2018, srebro 2022, srebro 2006)
4 - Njemačka (zlato 2014, srebro 2002, bronca 2006, 2010)
3 - HRVATSKA (srebro 2018, bronca 1998, 2022)
2 - Brazil (zlato 2002, srebro 1998)
2 - Argentina (zlato 2022, srebro 2014)
2 - Nizozemska (srebro 2010, bronca 2014)
1 - Belgia (bronca 2018)
1 - Italija (zlato 2006)
1 - Španjolska (zlato 2010)
1 - Turska (bronca 2002) 

NAJVIŠE MEDALJA UKUPNO
12 - Njemačka (4 zlata, 4 srebra, 4 bronce)
 9 - Brazil (5 zlata, 2 srebra, 2 bronce)
 7 - Italija (4 zlata, 2 srebra, 1 bronca)
 6 - Argentina (3 zlata, 3 srebra)
 6 - Francuska (2 zlata, 2 srebro, 2 bronce)... 

OSVAJAČI ZLATA
 5 - Brazil
 4 - Njemačka, Italija
 3 - Argentina
 2 - Francuska, Urugvaj
 1 - Engleska, Španjolska

Amerikanci rangirali favorite Svjetskog prvenstva: Evo na kojem je mjestu Hrvatska i tko je sve ispred vatrenih
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
HI
Hrvat iz Prigorja
15:51 03.06.2026.

Mi ove tri dali za jednu zlatnu😏

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!