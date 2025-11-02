Naši Portali
Slijedi krucijalno vrijeme

Garcia u Hajduku nije dobio nijednu veliku utakmicu. U iduća četiri kola čekaju ga ključni dvoboji

VL
Autor
Hrvoje Delač
02.11.2025.
u 18:16

Hajduk je prošle sezone predvođen Gattusom nakon 12 kola imao 27 bodova, jedan više nego što Splićani imaju sada

Iako je utakmica završila bez pogodaka, nogometaši Slaven Belupa i Hajduka odigrali su gledljivu utakmicu. Nije to bio spektakl, ali bilo je neke dinamike, agresivnosti, želje i ponešto dobrih prilika s obje strane. U konačnici možemo reći da je podjela bodova realan ishod nakon onoga što smo gledali na travnjaku u Koprivnici.

Hajduk se s ovim bodom vratio na vrh prvenstvene ljestvice, ima bod više od Dinama, a Gonzalo Garcia može biti jako sretan jer je ovo nezgodno razdoblje u kojem je Hajduk imao četiri uzastopna gostovanja u prvenstvu okončao s deset osvojenih bodova, što je rezultat vrijedna svakog poštovanja.

Ključne riječi
Slaven Belupo HNL Hajduk Gonzalo Garcia

