Garcia u Hajduku nije dobio nijednu veliku utakmicu. U iduća četiri kola čekaju ga ključni dvoboji

Iako je utakmica završila bez pogodaka, nogometaši Slaven Belupa i Hajduka odigrali su gledljivu utakmicu. Nije to bio spektakl, ali bilo je neke dinamike, agresivnosti, želje i ponešto dobrih prilika s obje strane. U konačnici možemo reći da je podjela bodova realan ishod nakon onoga što smo gledali na travnjaku u Koprivnici.



Hajduk se s ovim bodom vratio na vrh prvenstvene ljestvice, ima bod više od Dinama, a Gonzalo Garcia može biti jako sretan jer je ovo nezgodno razdoblje u kojem je Hajduk imao četiri uzastopna gostovanja u prvenstvu okončao s deset osvojenih bodova, što je rezultat vrijedna svakog poštovanja.