Garcia u Hajduku nije dobio nijednu veliku utakmicu. U iduća četiri kola čekaju ga ključni dvoboji

Iako je utakmica završila bez pogodaka, nogometaši Slaven Belupa i Hajduka odigrali su gledljivu utakmicu. Nije to bio spektakl, ali bilo je neke dinamike, agresivnosti, želje i ponešto dobrih prilika s obje strane. U konačnici možemo reći da je podjela bodova realan ishod nakon onoga što smo gledali na travnjaku u Koprivnici.
Hajduk se s ovim bodom vratio na vrh prvenstvene ljestvice, ima bod više od Dinama, a Gonzalo Garcia može biti jako sretan jer je ovo nezgodno razdoblje u kojem je Hajduk imao četiri uzastopna gostovanja u prvenstvu okončao s deset osvojenih bodova, što je rezultat vrijedna svakog poštovanja.
Video sadržaj
TAJNA IZ PLITVIČKE ŠUME
FOTO Cijena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka: Tito je ovdje vodio jugoslavensku elitu, a pogledajte je sad
16
DA NE POVJERUJEŠ
FOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota
ZANIMLJIVO