Zašto Hajduk vjeruje Garciji iako se već sad oprostio od naslova prvaka? Doznajemo detalje s Poljuda

Urugvajac Gonzalo Garcia (42), prema najavi Hajdukova predsjednika Ivana Bilića, trebao bi voditi bijele i u sljedećoj sezoni, što je za jednoga Hajdukova trenera koji nije osvojio trofej ipak – pothvat.

Zašto pothvat? Zato što je od posljednjeg takvog trenerskog slučaja u Hajduku prošlo već 12 godina: Igor Tudor odradio je na klupi Hajduka cijelu sezonu 2013./2014. – nakon što je u prethodnoj osvojio Hrvatski kup, ali i bio tek četvrti u HNL-u – a onda je dobio povjerenje Uprave da povede bijele i sljedećoj sezoni. Sam je bio odstupio tek u veljači 2015. godine.

Još su dvojica Hajdukovih trenera bila odradila po jednu kompletnu sezonu, ali nisu dobila povjerenje za nastavak rada: 2016. godine Damir Burić bio je treći na kraju prvenstva, kao i 2025. godine Gennaro Gattuso.

Talijan je bio vodeći

No vratimo se Garciji. Prije negoli analiziramo koji su to argumenti prevagnuli da Urugvajac ostane na klupi i u sljedećoj sezoni, pogledajmo kako on rezultatski stoji, na primjer, u usporedbi sa svojim prethodnikom zvučnijeg imena. Garcia je nakon 27 utakmica u HNL-u osvojio 53 boda, dva više od Gattusa u prošloj sezoni, ali s jednom bitnom razlikom: Gattuso je nakon 27 kola s Hajdukom bio vodeći na ljestvici, a Garcia se već u ožujku oprostio od mogućnosti osvajanja titule.

Ono što Garciji predstavlja mali, ali očito ne presudni teret – učinak je u derbijima s Dinamom i Rijekom. U dosadašnjih sedam susreta s dva najveća suparnika u prvenstvu i kupu Hajduk ima samo jednu pobjedu, dva remija i četiri poraza, uz ukupnu gol-razliku 7:16.

Utjeha donekle može biti podatak kako Hajduk s utakmicom manje ima čak 12 bodova više od europske Rijeke i već se sad može sa sigurnošću tvrditi kako će na kraju prvenstva Hajduk biti jednu stepenicu više nego u prošloj sezoni – drugoplasiran.

Podsjetimo, Gattusov Hajduk nakon odigranog 28. kola bio je vodeći na ljestvici, a onda u posljednjih devet kola kiksao protiv Lokomotive (1:1), Varaždina (1:1) i Gorice (1:1) te neshvatljivo prokockao titulu. Tko zna kada će bijeli ponovno imati takvu priliku....

A sad – zašto Garcia ostaje, zbog čega Hajduk vjeruje treneru koji se od titule oprostio dva mjeseca prije kraja prvenstva? Naš izvor iz kluba, koji je želio ostati anoniman, tvrdi: Hajdukov plasman s Garcijom realan je odraz Hajdukovih mogućnosti – naravno u usporedbi s Dinamom. U Hajduku su se, naime, i prije početka prvenstva stavili u realne okvire i stoga pred Garciju imperativ osvajanja trofeja nije bio postavljen.

– Gonzalo Garcia postavio se u startu autoritativno prema svim igračima i pri sastavljanju momčadi nikada nije išao linijom manjeg otpora. Nikada nije nikome podilazio, a pritom je u hodu ispravljao vlastite propuste. Garcia je uvijek vrednovao trud, pristup i učinak igrača na treninzima, ne opterećujući se pojavom mogućeg nezadovoljstva među njima – kaže naš sugovornik.

Različiti pogledi

Također, podsjeća nas na neobičnu situaciju s početka sezone kada Garciji Pukštas praktički nije igrao u sudbinskim utakmicama s Dinamo Cityjem (jedna minuta na travnjaku), kao ni Šego, a obojica su u kasnijoj fazi sezone postala praktički nezamjenjiva.

Kad je pak posrijedi odnos s Livajom – vrlo bitna kategorija za Hajdukova trenera – Garcia je uvijek bio dosljedan: kada je kapetan bio spreman i u formi dostojnoj početnih 11, trener mu je davao povjerenje. Njihovi različiti pogledi na način Hajdukove igre nisu presudan faktor, pa u klubu očekuju da od ljeta i Livaja – kao važan dio momčadi – bude prilagodljiv kad je riječ o trenerovim zahtjevima.

Kad je u pitanju novi sportski direktor, Poljak Robert Graf – koji još nije potvrđen, saznajemo kako prihvaća Garcijin ostanak i nema zapreka da njih dvojica surađuju u okvirima svojih ovlasti. No kada (ili ako) Graf preuzme dužnost sportskog direktora, to će u Hajduku možda uskoro otvoriti jedno drugo važno pitanje – kakva je budućnost Ivana Rakitića? Zar bi takva veličina pristala biti pomoćnik relativno nepoznatom Poljaku?

U tom smislu nije nerealan scenarij da Ivan Rakitić u novim okolnostima na ljeto napusti Hajduk...