Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OVO JE IPAK POTHVAT

Zašto Hajduk vjeruje Garciji iako se već sad oprostio od naslova prvaka? Doznajemo detalje s Poljuda

Split: Gonzalo Garcia održao konferenciju za medije uoči derbija protiv Dinama
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/5
Autor
Tomislav Dasović
07.04.2026.
u 08:00

Dođe li Poljak za sportskog direktora, upitan je ostanak Ivana Rakitića u Hajduku. Teško da bi ostao pomoćnik

Urugvajac Gonzalo Garcia (42), prema najavi Hajdukova predsjednika Ivana Bilića, trebao bi voditi bijele i u sljedećoj sezoni, što je za jednoga Hajdukova trenera koji nije osvojio trofej ipak – pothvat.

Zašto pothvat? Zato što je od posljednjeg takvog trenerskog slučaja u Hajduku prošlo već 12 godina: Igor Tudor odradio je na klupi Hajduka cijelu sezonu 2013./2014. – nakon što je u prethodnoj osvojio Hrvatski kup, ali i bio tek četvrti u HNL-u – a onda je dobio povjerenje Uprave da povede bijele i sljedećoj sezoni. Sam je bio odstupio tek u veljači 2015. godine.

Još su dvojica Hajdukovih trenera bila odradila po jednu kompletnu sezonu, ali nisu dobila povjerenje za nastavak rada: 2016. godine Damir Burić bio je treći na kraju prvenstva, kao i 2025. godine Gennaro Gattuso.

Talijan je bio vodeći

No vratimo se Garciji. Prije negoli analiziramo koji su to argumenti prevagnuli da Urugvajac ostane na klupi i u sljedećoj sezoni, pogledajmo kako on rezultatski stoji, na primjer, u usporedbi sa svojim prethodnikom zvučnijeg imena. Garcia je nakon 27 utakmica u HNL-u osvojio 53 boda, dva više od Gattusa u prošloj sezoni, ali s jednom bitnom razlikom: Gattuso je nakon 27 kola s Hajdukom bio vodeći na ljestvici, a Garcia se već u ožujku oprostio od mogućnosti osvajanja titule.

Ono što Garciji predstavlja mali, ali očito ne presudni teret – učinak je u derbijima s Dinamom i Rijekom. U dosadašnjih sedam susreta s dva najveća suparnika u prvenstvu i kupu Hajduk ima samo jednu pobjedu, dva remija i četiri poraza, uz ukupnu gol-razliku 7:16.

Utjeha donekle može biti podatak kako Hajduk s utakmicom manje ima čak 12 bodova više od europske Rijeke i već se sad može sa sigurnošću tvrditi kako će na kraju prvenstva Hajduk biti jednu stepenicu više nego u prošloj sezoni – drugoplasiran.

Podsjetimo, Gattusov Hajduk nakon odigranog 28. kola bio je vodeći na ljestvici, a onda u posljednjih devet kola kiksao protiv Lokomotive (1:1), Varaždina (1:1) i Gorice (1:1) te neshvatljivo prokockao titulu. Tko zna kada će bijeli ponovno imati takvu priliku....

A sad – zašto Garcia ostaje, zbog čega Hajduk vjeruje treneru koji se od titule oprostio dva mjeseca prije kraja prvenstva? Naš izvor iz kluba, koji je želio ostati anoniman, tvrdi: Hajdukov plasman s Garcijom realan je odraz Hajdukovih mogućnosti – naravno u usporedbi s Dinamom. U Hajduku su se, naime, i prije početka prvenstva stavili u realne okvire i stoga pred Garciju imperativ osvajanja trofeja nije bio postavljen.

– Gonzalo Garcia postavio se u startu autoritativno prema svim igračima i pri sastavljanju momčadi nikada nije išao linijom manjeg otpora. Nikada nije nikome podilazio, a pritom je u hodu ispravljao vlastite propuste. Garcia je uvijek vrednovao trud, pristup i učinak igrača na treninzima, ne opterećujući se pojavom mogućeg nezadovoljstva među njima – kaže naš sugovornik.

Različiti pogledi

Također, podsjeća nas na neobičnu situaciju s početka sezone kada Garciji Pukštas praktički nije igrao u sudbinskim utakmicama s Dinamo Cityjem (jedna minuta na travnjaku), kao ni Šego, a obojica su u kasnijoj fazi sezone postala praktički nezamjenjiva.

Kad je pak posrijedi odnos s Livajom – vrlo bitna kategorija za Hajdukova trenera – Garcia je uvijek bio dosljedan: kada je kapetan bio spreman i u formi dostojnoj početnih 11, trener mu je davao povjerenje. Njihovi različiti pogledi na način Hajdukove igre nisu presudan faktor, pa u klubu očekuju da od ljeta i Livaja – kao važan dio momčadi – bude prilagodljiv kad je riječ o trenerovim zahtjevima.

Kad je u pitanju novi sportski direktor, Poljak Robert Graf – koji još nije potvrđen, saznajemo kako prihvaća Garcijin ostanak i nema zapreka da njih dvojica surađuju u okvirima svojih ovlasti. No kada (ili ako) Graf preuzme dužnost sportskog direktora, to će u Hajduku možda uskoro otvoriti jedno drugo važno pitanje – kakva je budućnost Ivana Rakitića? Zar bi takva veličina pristala biti pomoćnik relativno nepoznatom Poljaku?

U tom smislu nije nerealan scenarij da Ivan Rakitić u novim okolnostima na ljeto napusti Hajduk...
Ključne riječi
Hajduk Gonzalo Garcia

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!