Trener Rijeke: Ne zanima me što kažu kladionice, na travnjaku moramo dokazati da smo favoriti

Nogometaši Rijeke u srijedu 8. travnja od 16.30 sati dočekuju NK Slaven Belupo u polufinalnoj utakmici SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon pobjede u Koprivnici u subotu, Bijeli žele ponoviti isti ishod i doći u situaciju da 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku brane Rabuzinovo sunce.

Utakmicu je najavio trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez.

– Očekivanja su velika, motivacija je na vrhuncu, a čeka nas sigurno teška utakmica. Kao što sam rekao nakon prvenstvene pobjede od 0:2 u Koprivnici, uvjeren sam da ćemo sada gledati potpuno drugačiju utakmicu. Motivacija obiju ekipa mora biti maksimalna jer se borimo za ulazak u finale i priliku za osvajanje trofeja. Za mene osobno ne postoji ništa važnije od borbe za titule, rekao je Sanchez.

Kakav Slaven Belupo očekujete?

– Očekujem čvrstog protivnika. Možda s drugim igračima, drugačijim stilom ili taktikom. To je uvijek izazov kada igrate dvije utakmice u tako kratkom razmaku, obje momčadi imaju priliku analizirati onaj prvi susret i donijeti novi plan. Mi smo spremni na sve opcije. Danas ćemo još jednom proći kroz naš zacrtani plan i nadam se da ćemo biti na visokoj razini kako bismo svladali suparnika.

Može li Slaven iznenaditi?

– U nogometu svatko svakoga može iznenaditi. Mi imamo svoju ideju, ali uvijek postoji ta mogućnost. Ipak, mi se ne pripremamo za iznenađenja tek sad, na tome radimo od prvog dana dolaska. Pripremamo igrače da budu inteligentni na terenu i da se znaju prilagoditi promjenama čak i tijekom same utakmice. Vjerujemo u naše igrače jer su navikli na ovakve susrete u kojima su taktičke promjene nužne.

Što će biti ključ pobjede?

– Što očekivati? Drugačiju utakmicu, ali osnove ostaju iste: moramo biti čvrsti, konstantni i ne smijemo raditi velike pogreške koje protivnik može iskoristiti. Pogreške su u ovakvim utakmicama ‘game changeri’. Puno smo o tome razgovarali tijekom zadnje stanke jer nas je u nekim prijašnjim susretima to skupo koštalo. Moramo biti maksimalno fokusirani i jaki u duelima. Ponavljam to stalno: možete imati nevjerojatnu taktiku, ali ako gubite duele, taktika ne vrijedi ništa. Utakmicu dobivate u onim ’50-50′ situacijama.

Kakav je zdravstveni karton momčadi?

– Osim Vignata i Škorića, svi ostali su spremni.

Termin utakmice nije popularan na radni dan u 16.30 sati?

– Što se tiče termina u 16:30, nemam poseban komentar, nije to velika razlika. Meni je najvažnije da raspored ide na ruku navijačima. Razumijem televizijska prava i biznis, svjestan sam da oni koji plaćaju odlučuju o terminima zbog gledanosti, ali moramo brinuti o ljudima na stadionima. Navijači nisu samo gledatelji ili vlasnici godišnjih ulaznica, oni su dio samog proizvoda. Vidjeli smo u vrijeme korone da nogomet bez ljudi na tribinama nije isti proizvod. Apeliram na sve koji vode nogomet: ne zaboravljajte navijače, oni su dio igre.

Kakva je atmosfera u momčadi nakon pobjede u Koprivnici i nakon što su neki igrači sa svojim reprezentacijama osigurali Svjetsko prvenstvo?

– Uopće ne razmišljamo o Svjetskom prvenstvu, fokusirani smo isključivo na naše utakmice. Svjetsko prvenstvo je predaleko. Igrači koji imaju priliku otići tamo, mogu to izboriti samo vrhunskim igrama u klubu do kraja sezone. Ako zaspeš u završnici sezone, gubiš svoje mjesto. Izbornici uvijek biraju igrače prema trenutnoj formi, a bitno je kako sezonu završite, a ne kako ste je počeli.

Osjećate li pritisak zbog uloge favorita?

– Ne obraćam pažnju na kladionice i njihove procjene tko je favorit. Njihov je posao zarađivati novac i koriste najbolju tehnologiju za svoje izračune, ali u nogometu to nema smisla. Povijest nas uči da favoriti na papiru često gube. Ne smijemo dopustiti da nam to uđe u glavu. Očekivanja i kalkulacije nam ne pomažu u pripremi utakmice. Pomoći će nam samo razmišljanje o tome da je Belupo težak protivnik koji će dati svoje najbolje izdanje. Ako mi budemo na svom maksimumu, bit ćemo blizu pobjede. Status favorita moramo potvrditi na travnjaku, a ne pričom.”

Kao igrač pred puno godina igrali ste za Deportivo protiv Milana utakmicu koju je obilježio nevjerojatan pritisak vaše momčad. Možete li u ovu momčad integirati način igre u kojem će takvo što replicirati?

– To je bilo davno, nismo tada otkrili toplu vodu. Taj nevjerojatan presing o kojem govorite bio je plod ogromne motivacije nakon što smo u prvoj utakmici izgubili 4:1 od tadašnjeg prvaka Europe. To je bio emocionalni uzlet. Radili smo ono što mnogi rade: bili smo organizirani, agresivni i motivirani. Nije to bila magija, to je dostižno svima. Poseban je bio samo rezultat. Pobijediti takav Milan s 4:0 u uzvratu nakon 1:4 na San Siru… To je moje najljepše iskustvo koje sam doživio kao igrač. Imao sam sreće u karijeri, osvajao trofeje, ali taj osjećaj je bio neopisiv jer nitko nije vjerovao u nas. I tu se vraćam na prvo pitanje, ako misliš da si favorit i opustiš se, gotov si. Bio sam na onoj drugoj strani, strani autsajdera koji pobjeđuje. Zato sada, iako svi kažu da je Rijeka favorit protiv Belupa kod kuće, ne smije biti opuštanja. Moramo to pokazati na terenu, zaključio je Victor Sanchez.