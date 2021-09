Gaćina ukrotio obrnute Pucarove servise i osvojio 10. naslov prvaka Hrvatske

Andrej Gaćina (STK Zagreb) i Ivana Malobabić (Varaždin) novi su prvaci Hrvatske u stolnom tenisu. Gaćina je osvojio svoj deseti naslov prvaka. U finalu je s 4:2 pobijedio Tomislava Pucara (GSTK Zagreb).

– Težak meč u finalu, ‘zezao’ me sa svojom sa servom. Poveo sam 2:0, a onda je on promijenio servis. Do sad nikad nisam imao problema s njegovim servisom, no ovo je bila novost u njegovoj igri. Odjednom sam osjećao da nemam prednost u igri. Kad je izjednačio na 2:2 rekao sam si da moram otvoriti igru na taj servis, pokušati ukrasti poene. I eto, uspjelo je uz malo sreće – istaknuo je Andrej Gaćina, dodavši:

– Išao sam na turnir kao i na svaki drugi, imao sam tri teška meča protiv reprezentativnih suigrača. Imao sam oscilacija u igri, ali izvukao sam sve. Slijedi kratak odmor od dva dana i pripreme za Top europski 16 – zaključio je Gaćina.

Malobabić sve zasjenila

Tomislav Pucar je još jednom morao stisnuti ruku iskusnijem kolegi iz reprezentacije.

– Dobro mi je vraćao moj obrnuti servis i morao sam pronaći neko drugo rješenje. Taj novi servis mogu koristiti jedino kad sam ekstremno opušten jer tada mogu jače zarezati. S obzirom na to da sam gubio 2:0 odlučio sam probati. I bilo je dobro. Kod 2:2 mi je počeo lakše vraćati taj servis i tu se istopila moja prednost – kazao je Pucar, koji se, kao i Gaćina, sprema za Top 16.

– Posljednji put sam na Topu 16 igrao polufinale. Tada sam stvarno dobro igrao i nadam se da ću moći ponoviti tu formu – zaključio je Pucar.

Kod stolnotenisačica sve je zasjenila Ivana Malobabić (Varaždin). S 41 godinom igrala je tri finala, od toga dva je osvojila. Njena defenziva bila je nerješiv problem za suparnice, jedino joj je izmaklo zlato u miksu. U finalu pojedinačnog susrela se s našom najmlađom članicom seniorske reprezentacije i još uvijek juniorkom, Hanom Arapović (Mladost), te slavila s 4:1.

Ginula je u svakom meču

– Svaki meč sam ‘poginula’ za pobjedu, niti jedan susret nije bio lagan – istaknula je Malobabić. Ivor Ban osvojio je tri medalje, broncu u pojedinačnom i zlatne medalje u parovima i mješovitim parovima. Odličan turnir za njega, jer je osim dobre igre i medalje potvrdio ulazak u seniorsku reprezentaciju za ekipno Europsko prvenstvo u Cluju. Isto kao i Hana Arapović, koja je uz Malobabić igrala tri finala, a osvojila miks. Još je uvijek juniorka, a u Vrsaru je pokazal nivo više.

Prvaci Hrvatske - muški - pojedinačno: Gaćina; parovi: Zeljko i Ban; mješoviti parovi: Ban i Arapović; žene - pojedinačno: Malobabić; parovi: Nalobabiž i Jazbec.