ŠEF O SVOM ĐILKOŠU

Ćiro iskreno o Mandži: Stalno smo se svađali, ali baš ga volim. Još mu nismo našli zamjenu

On je jedan sportaš veliki. On je bio svojeglav. Ali je uvijek respektirao posao kojim se bavio, profesionalizam. Napravio je veliku karijeru hvala Bogu i kapa Mandži do poda.