Futacs bi zbog sramotnog napada mogao otići?! Evo što kaže njegov otac

Brojni mađarski web-portali prenijeli su vijest o huliganskom napadu na Marka Futacsa, a sramotan je događaj popraćen i u Njemačkoj, budući da je Futacs na početku svoje karijere bio i nogometaš Werdera. U mađarskim medijima napad na Futacsa povezuju s njegovom objavom na Instagramu u kojoj je dao potporu smijenjenom predsjedniku Ivanu Kosu, što i nije ništa čudno, budući da je Hajduk u Kosovoj eri spasio karijeru mađarskome centarforu.

Naime, kada je Futacs prije dvije godine potpisao za Hajduk, bio je ozlijeđan, ali je Hajduk iskazao strpljenje i čekao njegov oporavak, pa je Mađar zaigrao tek za mjesec dana i u toj sezoni postao prvi strijelac Hrvatske lige.

Futacs je u Hajduk, kao i trener Carrillo, te nedavno Adam Gyurcso, stigao posredovanjem srpskoga menadžera Vladana Filipovića, vrlo utjecajnoga u splitskom klubu, zahvaljujući prijateljstvu sa sportskim direktorom Mariom Brancom.

Osovina Filipović-Branco-Kos priskrbila je Futacsu i novi ugovor s bijelima za sljedeću sezonu, potpisan u siječnju ove godine, opet u razdoblju kada se Mađar oporavljao od teške ozljede koljena. Navodno je taj ugovor težak 220 tisuća eura po sezoni.

Dobio karate-udarac

Stoga je razumljiv dirljiv Futacsev oproštaj s Kosom na društvenoj mreži.

- Thank you very much for everything, Mr. President!

No, kako danas razmišlja Marko Futacs, nakon što je bio žrtva huliganskog napada? Razgovarali smo s telefonski s njegovim ocem Karolyom i on nas je opet uputio na - Vladana Filipovića. Zanimljivo, tata Futacs napustio je Split samo koji sat prije napada na svoga sina.

- Bio sam na derbiju Hajduk - Dinamo. Kakav je bio? Dobra utakmica, ali moj Marko nije dao gol - pomalo rezignirano pričao nam je 67-godišnji Karoly Futacs, nekadašnji mađarski kralj diskoteka i dodao:

- Iz mađarskih medija saznao sam što se dogodilo Marku, a onda me on kasnije nazvao i ispričao mi što se dogodilo. Rekao mi je da su ti ljudi koji su ih napali svašta vikali Saidu, ‘j..i se, idi kući..., na što je Marko reagirao. U toj strci dobio je karate-udarac u glavu; pale su mu sunčane naočale, pa nakratko nije dobro vidio na jedno oko. No, danas je sasvim dobro, trenira normalno.

Kako razmišlja Marko, želi li zbog ovoga skandala napustiti Split?

- Ja znam da Marko jako voli Hajduk, ima odličan odnos sa suigračima, usto uživa u Splitu, zavolio je grad, i do ovoga događaja sve je bilo super. Što će biti dalje, ne znam. O tome će odluku donijeti Marko i njegov menadžer Filipović. Razgovarat će s uskoro klubom i odlučiti. Ja ću ponovno doći u Split za dva tjedna pa ću tada znati više - dodao je Karoly.

Naš Hajduk osudio napad

O sramotnom incidentu jučer se priopćenjem oglasila i Udruga Naš Hajduk naglasivši kako nasilje prema igračima nikako ne može biti prihvatljivo ponašanje.

- Cijeli model Hajduka kao navijačkog i članskog kluba zasnovan je upravo na transparentnim izborima za članove Nadzornog odbora kojima se na demokratski način biraju upravo oni koji odluke donose, uključujući i onu o izboru predsjednika kluba, na koju nitko ne smije imati nikakvog utjecaja. Odgovornost za veliki Hajduk, kao i do sada, je i na svakome navijaču Hajduka, članu, donatoru i pretplatniku. Nasilje prema igračima, kao i uništavanje članskih znakova, nikako ne može biti prihvatljivo ponašanje. Vjerujemo kako će NO imenovanjem novog predsjednika unaprijediti naš klub i time nastaviti uspješan napredak Hajduka - stoji u priopćenju Udruge Naš Hajduk.