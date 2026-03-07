García zasad nije trener za velike utakmice, a Kovačevićev Dinamo ove sezone ima nestvarnu brojku

Današnji derbi bit će i zanimljiv sraz dvaju trenera, Dinamova Marija Kovačevića i Hajdukova Gonzale Garcíje. Obojica su ljetos na klupe velikana stigla iz “malih” klubova Istre i Slaven Belupa, no ovo će im biti već treći najveći derbi, pa se može reći da imaju iskustva u ovakvim utakmicama. Ono što smo vidjeli u prethodne dvije utakmice, Kovačević je u derbijima puno bolje odradio posao. Prvo je jesenas s 2:0 promarširao kroz Poljud, a onda u prosincu odigrao 1:1 u Maksimiru. Iako, i u toj drugoj utakmici Dinamo je djelovao puno bolje od Hajduka, unatoč tome što su plavi do boda stigli golom Hoxhe u dubokoj sudačkoj nadoknadi. Dinamo je u dva ovosezonska derbija imao 27 udaraca prema golu, Hajduk tek 12, a ta statistika najrealnije pokazuje koliko je Dinamo bio nadmoćniji suparnik.

García bolji od Gattusa

Zanimljiva je usporedba njega i trenera Hajduka Gonzala Garcíje, dvojice trenera koji su istovremeno preuzeli dva najveća hrvatska kluba. I jedan i drugi bili su hit-treneri prošle sezone, i Hajduk i Dinamo obojicu su imali u vidu kad su mijenjali svoje stratege, na kraju su se karte posložile da je García otišao u Split, a Kovačević u Zagreb. Vrlo lako se u nekom raspletu moglo dogoditi da su završili i u obrnutim ulogama pa je njihov rad zanimljivo uspoređivati i iz tog aspekta.

Kovačević je dobio jači kadar, što pokazuje i Transfermarkt, prema kojem Dinamov vrijedi 58 milijuna eura, a Hajdukov 38 milijuna eura, ali je isto tako dobio puno teži zadatak u smislu uigravanja jer plavi su, poznato je, promijenili gotovo cijelu momčad, odnosno čak 19 igrača!. Hajduk je ipak kostur momčadi ostavio, a García je dobio nekoliko pojačanja poput Ivušića, Karačića, Rebića, Almene i Guillamóna...

Pa pogledajmo njihov učinak u dosadašnjem dijelu HNL sezone. Kovačević je s Dinamom vodeći na ljestvici, osvojio je 54 bod, što je čak 15 bodova više nego što je Dinamo imalo prošle sezone nakon 24 kola te četiri više u odnosu na sezonu prije. García zasad ima 47 bodova, što je dva boda više nego što je Hajduk s Gattusom na klupi imao prošle sezone u ovom trenutku, a dva boda manje od sezone ranije.

Trener plavih osvaja 2,25 bodova po HNL susretu, a trener bijelih 1,95. Dinamo ove sezone zabija kudikamo više od Hajduka (u prosjeku 2,33 gola po susretu naspram 1,50), prima manje golova (0,79 naprema 0,88), više puca prema golu (16,5 Dinamo, a 15,1 Hajduk), protivnicima dozvoljava manje prilika... Dinamova momčad ima više driblinga po utakmici (10,1 naprema 8,2), a i više dodavanja (400/391). Da ne ispadne da ni García nema neke adute na svojoj strani, statistika kaže da Hajduk ima veći posjed lopte nego Dinamo (59,6 posto naprema 56,7) te više dodira u protivničkom šesnaestercu. Isto tako, treba Garcíji odati priznanje da je poboljšao izgradnju napada, da se rukopis trenera na igri splitske momčadi itekako vidi te da je smanjio ovisnost o Livaji, što je dobro za klub koji je godinama pretjerano ovisio o jednom igraču.

Autoritativno kroz HNL

Kovačević je bolji u međusobnim susretima otkad su na klupi Dinama i Hajduka, a bolje kotira i u “velikim” utakmicama. Protiv Rijeke ima dvije pobjede i remi, protiv Hajduka pobjedu i remi, protiv Varaždina dvije pobjede i remi. García, pak, uz već spomenuti negativan omjer s Dinamom, U HNL-u ima pobjedu, remi i težak poraz od Rijeke (0:5), loš skor s Varaždinom (dva remija i poraz). Uglavnom, García dosad nije pokazao da je trener za najveće utakmice, a tu tezu samo je potvrdilo i ovotjedno ispadanje iz Kupa od Rijeke.

Kovačevićev je pak Dinamo ove sezone najveću razliku napravio baš u derbijima, i zato bi to prednost plavih mogla biti i u današnjoj utakmici na Poljudu. Općenito, Kovačevićev Dinamo, izuzev nekoliko lošijih izdanja u jesenskom dijelu, autoritativno maršira kroz HNL. A današnjom pobjedom na Poljudu stigao bi na korak do naslova. Jer, nikad nijedan klub u HNL-u nije nadoknadio 10 bodova u posljednjih 11 kola. A današnjom pobjedom konačno bi prestala i propitkivanja Kovačevićeve stručnosti. Dojma smo da ga se ove sezone kritiziralo više nego kolegu Garcíju, iako statistike, brojke, ali i dojam pokazuju da je Kovačevićev Dinamo bolji, atraktivniji, konkretniji i efikasniji nego Garcíjin Hajduk.