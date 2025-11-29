Fulham slavio na gostovanju kod Tottenhama

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je kao gost svladao Tottenham sa 2-1.

Gosti su poveli sa 2-0 u samom otvaranju susreta preko Tetea (3) i Wilsona (6), da bi do kraja domaći samo smanjili golom Kudusa (59).

Deseti Tottenham je ostao na 18 bodova, dok je Fulham 15. s bodom manje.

Vodi Arsenal sa 29 bodova.