Fulham slavio na gostovanju kod Tottenhama

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je kao gost svladao Tottenham sa 2-1.
Gosti su poveli sa 2-0 u samom otvaranju susreta preko Tetea (3) i Wilsona (6), da bi do kraja domaći samo smanjili golom Kudusa (59).
Deseti Tottenham je ostao na 18 bodova, dok je Fulham 15. s bodom manje.
Vodi Arsenal sa 29 bodova.
MNOGI SU JU OBOŽAVALI
FOTO Sjećate se naše nekad slavne pjevačice? Kći joj je velika TV zvijezda, a ona se povukla iz javnosti
SUD ODREDIO PRITVOR
FOTO Namrgođen stigao pred sud: Pogledajte kako bivši glavni državni inspektor išao po odluku o slobodi ili pritvoru
DAN ZA PAMĆENJE
FOTO Evo tko je došao na doček naše misice u Zagrebu! Predviđali su joj pobjedu na izboru za najljepšu ženu svijeta
Nikad glasnije
Simbol slavlja u Hrvata pretvorio se u opasan biznis: Crno tržište buja, a društveni problem raste
SPAŠAVA DAN