POBJEDA 2:1

Fulham slavio na gostovanju kod Tottenhama

UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 23:24

Gosti su poveli sa 2-0 u samom otvaranju susreta preko Tetea (3) i Wilsona (6), da bi do kraja domaći samo smanjili golom Kudusa (59).

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je kao gost svladao Tottenham sa 2-1.

Deseti Tottenham je ostao na 18 bodova, dok je Fulham 15. s bodom manje.

Vodi Arsenal sa 29 bodova.
Ključne riječi
Tottenham Fulham

