Franjo Tuđman primio je nogometaše Hajduka, a legenda mu je uručila poklon koji se ne zaboravlja

Nogometaši Hajduka u subotu igraju protiv novog prvoligaša Vukovara 1991. u Vinkovcima, što je prvi službeni nastup bijelih u prvenstvu protiv kluba iz Vukovara nakon rujna 1999. godine, kada su u gostima slavili s 2:0 pogocima Jurice Vučka i Mate Bilića. Međutim, Hajduk ima snažnu poveznicu s Gradom herojem, još i prije spomenutog susreta u HNL-u. Naime, u ožujku 1998. godine u Vukovaru su gostovali Hajdukovi veterani, u revijalki protiv veterana domaće vukovarske Sloge, što na prvu zvuči kao neka interesantna fus-nota, međutim – ta utakmica ima i te kakvu težinu. Ona je bila prvi sportski događaj u Vukovaru nakon okončanja procesa Mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja, odnosno povratka okupiranih područja istočne Slavonije, južne Baranje i zapadnog Srijema u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

Tog događaja prisjeća se tadašnji Hajdukov dužnosnik Velimir Strinić, sin legendarnog Hajdukovog djelatnika Juke Strinića.

- Bila je to dosta kompleksna operacija. Ivica Vrkić vodio je Reintegraciju, a sve je išlo preko prvog čovjeka Prijelazne uprave UN-a u istočnoj Slavoniji, američkog generala Jacquesa-Paula Kleina, naravno i preko Ministarstva unutarnjih poslova koje je moralo dati dozvolu za odigravanje utakmice. Cijelu operaciju vodio sam ja, u to vrijeme bio sam direktor stadiona i pomoćnik direktora za opće poslove, te sam bio neslužbeni Hajdukov ambasador za Slavoniju. Kao gost veterana u Vukovar je i putovao i Marko Bekavac, tadašnji načelnik PU Splitsko-dalmatinske. Na put su iz Splita krenuli naše legende Šurjak, Kalinić, Džoni, Cukrov, Ivković, Luketin, Holcer..., po Slavoniji smo pokupili Josipa Webera i Branka Karačića. Bio je to naš doprinos povratku sporta u Hrvatsko Podunavlje – priča Strinić i nastavlja:

- Na povratku iz Vukovara zaustavili smo se u Zagrebu, gdje nas je u Uredu predsjednika na Pantovčaku primio predsjednik Tuđman. Pokojni Dragan Holcer poklonio je Predsjedniku svoj zlatni prsten kojega je dobio za 400 nastupa u dresu Hajduka.

Kako je izgledala utakmica, ambijent na licu mjesta, nedugo nakon Reintegracije?

- Dan prije utakmice došli smo na stadion Sloge s tri kante boje kako bi se prebojali ćirilični natpisi i oznake srpske paravojske, kupili smo mreže i zastavice, kako bi se igralište stavilo u funkciju. Bilo je dosta ljudi na utakmici, a sjećam se kako je na stadionu bilo puno policije, ne u smislu osiguranja, nego kao neizbježan dekor s obzirom na tadašnju situaciju, odnosno na to da Vukovar tada nije bio grad kakav je danas – dodao je Strinić.

Hajduk i Vukovar imaju još jednu poveznicu. Društvo prijatelja Hajduka iz Osijeka odlučilo je 2021. godine, u kojoj je obilježena trideseta obljetnica stradanja Vukovara, odati počast jednome od heroja borbe za grad. Pokojni branitelj Marko Babić, junak Trpinjske ceste, ratnik koji je kao od šale uništavao srpske tenkove, dobio je pločicu sa svojim imenom na stadionu Poljud, u parku Za sva vrimena. Točno nasuprot spomenika legendarnom Bernardu Bajdi Vukasu.

- Želja nam je bila odati priznanje jednom istinskom heroju i da njegovo ime bude tu kao trajna uspomena na njegova hrabra djela. To je jedan podsjetnik svima nama danas, ali i svjedočanstvo budućim generacijama o ljudskosti, hrabrosti i borbi za Domovinu – kazali su nam iz osječkog Društva prijatelja Hajduka, naglašavajući kako je Marko Babić bio veliki navijač Hajduka.

Tako delegacija DPH-a iz Osijeka, zajedno s delegacijom Hajduka, svake godine uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u Vukovaru polažu vijence na posljednja počivališta Marka Babića i Blage Zadre, te na Spomen domu na Ovčari.

Marko Babić rođen je 16. veljače 1965. godine u Vukovaru, a umro je 5. srpnja 2007. godine u Zagrebu od posljedica moždanog udara. Bio je zamjenik zapovjednika 3. bojne 204. vukovarske brigade i jedan od najbližih suboraca legendarnog zapovjednika, general-bojnika Blage Zadre. Nakon njegove pogibije preuzeo je zapovijedanje gradskom četvrti Borovo naselje.

Nakon izlaska iz Vukovara u proboju, ratovao je i na ostalim bojištima, a po odlaska iz HV-a 1997. godine, s Eduardom i Dominikom Galićem radio je na dokumentarcu “Heroji Vukovara” želeći prenijeti istinu o obrani svog voljenog grada Vukovara i Domovinskom ratu.