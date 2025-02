Francuzi žestoko optužili hrvatske navijače za rasizam: 'Majmunskim glasanjem vrijeđali su igrače'

Porazom od Francuske (80:83) hrvatska košarkaška reprezentacija ostala je bez nastupa na Eurobasketu koji će se održati na jesen. Osim činjenice da ćemo po prvi puta od naše samostalnosti propustiti jedno Europsko prvenstvo, još će jedna grubost otići u svijet... Baš grubost, ali i glupost. Renomirani francuski dnevnik optužio je hrvatske navijače zbog rasističkih povika i vrijeđanja te dodaju kako je sve zabilježio njihov savez koji će to poslati Fibi.

- Francuski košarkaši bili su meta rasističkih povika domaćih navijača tijekom utakmice kvalifikacija za Euro, Hrvatska - Francuska 80:83 u Zadru. Francuski košarkaški savez o tome će u ponedjeljak podnijeti prijavu FIBA-i. S tribina dvorane Jazine čule su se rasističke uvrede prema francuskim igračima i to u trenucima kada je bilo jasno da Hrvatska gubi i ispada iz utrke za Eurobasket - piše ugledni dnevnik L'Equipe

.Dopisnik L'Equipea iz Zadra otkriva da je francuskih tamnoputih igrača bilo žrtve rasističkog vrijeđanja, ali da je ljutnju zbog toga na parketu pokazao samo Yoan Makoundou: 'S tribina Jazina odjekivalo je "Je*i se Makoundou dok se on žalio sucima da je meta uzvika kojima se oponaša majmunsko glasanje. Makoundou to nije umislio jer je par hrvatskih idiota golih do pasa uhvaćeno kako majmunski huču. Makoundoua je na to zagrlilo par suigrača, koji su mi rekli da ostane priseban. On je odmah nakon zadnjeg zvižduka otrčao u svlačionici. Naravno, zgrožen.'