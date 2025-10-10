Francuska ostala stopostotna, luda utakmica Ukrajine i Islanda

Nogometaši Švicarske i Francuske zadržali su stopostotni učinak u skupinama B i D europske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi i nakon trećih nastupa te su nadomak plasmana na SP.

Švicarska je nadigrala i kao gost sa 2-0 svladala Švedsku golovima Xhake (65-11m) i Manzambi (90+4), dok je Francuska očekivano na svom terenu rutinski svladala Azerbajdžan sa 3-0 pogocima Mbappea (45+2), Rabiota (69) i Thauvina (84).

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Švicarska je uvjerljivo na čelu skupine B s devet bodova, pet više od drugog Kosova koje je na svom terenu igralo 0-0 protiv Slovenije, koja je tako treća u skupini s dva boda, dok je Švedska na dnu s jednim bodom.

U skupini D Francuska je također sigurna na vrhu s devet bodova, pet više od druge Ukrajine koja je u golijadi kao gost svladala Island sa 5-3, odnosno šest više od trećeg Islanda, dok je Azerbajdžan na dnu s jednim bodom.

Ukrajina je do pobjede u Reykjaviku stigla golovima Malinovskog (14, 45+5), Huculjaka (45), Kaljužnog (85) i Očeretka (88), dok su strijelci za domaće bili Ellertsson (35) i Gudmundsson (59, 75). Ukrajina je vodila sa 3-1, Island se uspio vratiti na 3-3, samo da bi Ukrajinci s dva gola u završnici stigli do vrijedna tri boda.

VEZANI ČLANCI:

Njemačka je sigurnom 4-0 pobjedom protiv Luksemburga stigla na čelo skupine A sa šest bodova, koliko imaju i Sjeverna Irska te Slovačka nakon 2-0 pobjede Sjeverne Irske u Belfastu u njihovom dvoboju.

Strijelci za Njemačku bili su Raum (12), Kimmich (21-11m, 51) i Gnabry (48), dok je Sjeverna Irska svladala Slovačku autogolom Hrošovskyja (18-ag) i golom Humea (81).

Sjeverna Makedonija zadržala je vrh u skupini J 0-0 remijem na gostovanju kod Belgije. Makedonci imaju 12 bodova iz šest susreta, bod manje uz utakmicu manje ima druga Belgija, a dva boda manje uz također utakmicu manje treći Wales.