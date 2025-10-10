Hajduk osigurao potpis velikog talenta iz regije: Hrvatski stručnjak mu prvi pružio priliku

Hajduk je dogovorio potpis talentiranog ofenzivnog veznjaka iz Bosne i Hercegovine, Kenana Vrbana, piše Telegram. Ovaj 17-godišnjak na glasu je kao jedan od največih nogometnih talenata susjedne nam zemlje, a tome u prilog ide i činjenica da je već upisao i nekoliko seniorskih nastupa. U ožujku je postao rekorder FK Sarajeva, kluba iz kojeg dolazi, kada je sa 16 godina i pet mjeseci postao njihov najmlađi debitant u povijesti kluba.

Bilo je to u osmini finala Kupa protiv Sloge iz Doboja, a prve seniorske minute dao mu je Zoran Zekić. Od tada je za seniore upisao još šest nastupa, a još u veljači je potpisao profesionalni ugovor s klubom. Bijeli su ipak našli način da ga dovedu u svoje redove, a na početku bi trebao nastupati za juniore Hajduka.

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vrban je već dugo na Hajdukovom radaru, a pokušali su ga dovesti i kada je Akademiju vodio Goran Sablić. Njegov dolazak još uvijek nije slućbeno objavljen, no brojni regionalni mediji pišu kako je dogovor postignut i kako je pitanje vremena prije nego mladi ofenzivni veznjak stigne na Poljud.

Hajduk has reportedly agreed on the signing of 17-year-old Kenan Vrban, who's considered one of the biggest talents in Bosnia & Herzegovina. #Vrban #Hajduk #HNL pic.twitter.com/KQC7uNyfcG — Croatian Football (@CroatiaFooty) October 10, 2025

Standardni je reprezentativac Bosne i Hercegovine u uzrastu do 17 godina za koju je postigao četiri pogotka u sedam nastupa, a već ima i jedan nastup u uzrastu do 19 godina. Posebno je impresivna njegova statistika od prije dvije godine kada je kao vezni igrač postigao 35 pogodaka u 43 nastupa u kadetskoj konkurenciji.

VEZANI ČLANCI:

Ove sezone upisao je jedan nastup za seniorsku momčad, a paralelno igra i za juniore.