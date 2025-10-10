Naši Portali
nogomet

Austrijanci se raspisali o dolasku Bjelice, a on ih razočarao: 'Imam više ciljeve'

Zagreb: Nenad Bjelica najavio utakmicu između Dinama i Rijeke
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
10.10.2025.
u 19:18

Moji ciljevi su usmjereni na najviše lige. Možda ću se vratiti u budućnosti, ali ne sada.

54-godišnji hrvatski stručnjak Nenad Bjelica bez posla je još otkako se krajem prošle godine razišao s Dinamom. Posljednjih ga se mjeseci povezivalo s nekoliko klubova uključujući Kayserispor, Legiju iz Varšave, Klagenfurt i Ferencvaroš, a spominjao se i u kontekstu preuzimanja poljske reprezentacije.

Kako javlja austrijsku Kurier, u posljednjih nekoliko dana javio mu se i njegov bivši klub WAC Wolfsberger. Četvroplasirana momčad tamošnje Bundeslige u potrazi je za novim trenerom, a Bjelica je na vrhu njihove liste prioriteta. Ipak, nije dugo trebalo da se Bjelica oglasi i opovrgne te navode:

 - Ne, nije istina, nemam nikakav kontakt s WAC-om, čak ni privatno s Dietmarom Rieglerom (predjsednikom kluba). Moji ciljevi su usmjereni na najviše lige. Možda ću se vratiti u budućnosti, ali ne sada - rekao je u razgovoru za Kleine Zeitung.

Wolfsberger je klub u kojem je Bjelica započeo svoju trenersku karijeru, a zadržao se tamo ukupno tri godine. Preuzeo je klub koji se nalazio u drugoj ligi, uveo ga u Bundesligu te ostvario sjajan plasman osvajanjem petog mjesta za što je nagrađen prelaskom u Austriju iz Beča, tadađnjeg prvaka.

Nakon toga vodio je talijansku Speziju, Lech Poznan, Dinamo (dvaput), Osijek, Trabzosnpor i Union Berlin. Tri godine koliko se zadržao u Wolfsbergeru do danas je ostalo najduže koliko je 'izdržao' na klupi jednog kluba. 

