Austrijanci se raspisali o dolasku Bjelice, a on ih razočarao: 'Imam više ciljeve'

54-godišnji hrvatski stručnjak Nenad Bjelica bez posla je još otkako se krajem prošle godine razišao s Dinamom. Posljednjih ga se mjeseci povezivalo s nekoliko klubova uključujući Kayserispor, Legiju iz Varšave, Klagenfurt i Ferencvaroš, a spominjao se i u kontekstu preuzimanja poljske reprezentacije.

Kako javlja austrijsku Kurier, u posljednjih nekoliko dana javio mu se i njegov bivši klub WAC Wolfsberger. Četvroplasirana momčad tamošnje Bundeslige u potrazi je za novim trenerom, a Bjelica je na vrhu njihove liste prioriteta. Ipak, nije dugo trebalo da se Bjelica oglasi i opovrgne te navode:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne, nije istina, nemam nikakav kontakt s WAC-om, čak ni privatno s Dietmarom Rieglerom (predjsednikom kluba). Moji ciljevi su usmjereni na najviše lige. Možda ću se vratiti u budućnosti, ali ne sada - rekao je u razgovoru za Kleine Zeitung.

Wolfsberger je klub u kojem je Bjelica započeo svoju trenersku karijeru, a zadržao se tamo ukupno tri godine. Preuzeo je klub koji se nalazio u drugoj ligi, uveo ga u Bundesligu te ostvario sjajan plasman osvajanjem petog mjesta za što je nagrađen prelaskom u Austriju iz Beča, tadađnjeg prvaka.

VEZANI ČLANCI:

Nakon toga vodio je talijansku Speziju, Lech Poznan, Dinamo (dvaput), Osijek, Trabzosnpor i Union Berlin. Tri godine koliko se zadržao u Wolfsbergeru do danas je ostalo najduže koliko je 'izdržao' na klupi jednog kluba.