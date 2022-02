FOTO Zgodna Hrvatica ime dobila po vozaču formule 1, voli tetovaže, a najnovija je božica Atena

Mika Grbavica (20) sjajno igra ove sezone u dresu odbojkašica zagrebačke Mladosti. Posebno briljira u Europi gdje su mladostašice došle na korak do plasmana u polufinale Kupa CEV-a. Europsku avanturu mladostašice su počele u Ligi prvakinja gdje su ispale od španjolske Gran Canarije, ali tek nakon zlatnog seta. U Kupu CEV-a u 16-finalu su u dvije utakmice bile bolje od Banje Luke (3:0, 3:0), u osmini finala dobile su švicarski Dudingen bez borbe, a u prvoj utakmici četvrtfinala iznenadile su Lodz u Poljskoj pobijedivši s 3:2. Na toj utakmici Mika je osvojila 23 boda, što joj nije rekord ove sezone. Bod više osvojila je u prvom susretu protiv Banjolučanki.

Naših 160 bit će glasno

– Poljakinje su na papiru bile velike favoritkinje. Uostalom, omjer na kladionici bio je 1:10 u njihovu korist. Imale su veliku podršku navijača koji su pjevali i navijali cijelo vrijeme. Bili su toliko bučni da često nismo uopće čule trenera Barića što nam govori. To su inače nogometni navijači koji vole i odbojku. U dvorani bilo je 1500 navijača, što je puno u odnosnu na uzvrat gdje u našoj dvorani može biti maksimalno 160 gledatelja. No, nadam se da će i tih 160 biti jako glasno – rekla je Mika koja je rodom iz Osijeka, a prije dolaska u Mladost igrala za Grobničan i Poreč.

– Iz Osijeka sam otišla s 15 godina. Zanimljivo je da sam do dolaska u Zagreb bila vegetarijanka, a sad su mi najomiljenija hrana ćevapi. U klubu su rekli da bi bilo dobro da prijeđem na meso kako bi fizički izdržala sve napore – rekla je Mika.

Visoka je 1,91 metar, u štiklama rijetko izlazi, a ime je dobila po...

– Vozaču formule 1, Miki Hakkinenu. U to vrijeme roditelji su obožavali pratiti formulu 1 i dogovorili se da će dijete, bilo muško ili žensko, dobiti ime Mika.

Samo ne zlatni set

Osim odbojke, Mika ima još jednu strast.

– Da, volim crtati. Znala sam crtati suigračice i onda im poklanjati slike. Sada me zanimaju crteži za tetovaže. Tko zna, možda jednom dana otvorim svoj salon za tetoviranje. I sama imam tri tetovaže, ali nisam rekorderka u klubu. Mislim da Šamadan ima jednu više. Baš sam sebi nedavno na ruci istetovirala Atenu, božicu civilizacije, mudrosti, snage, pravednog rata, tkanja, metalurgije i obrta. Posebice je važna kao boginja mudrosti i inteligencije te lukavosti – rekla je Mika.

Vratimo se današnjoj utakmici (Dom odbojke, 17 sati). Za prolaz vam je dovoljna bilo kakva pobjeda?

– Da, samo da opet ne dođe do zlatnog seta kao u susretu protiv Gran Canarije. Španjolsku smo dobile u gostima s 3:1, a istim rezultatom smo izgubile u Zagrebu. U zlatnom setu one su pobijedile. Ako Poljakinje danas pobijede s 3:0 ili 3:1, onda one idu u polufinale, ako izgubimo s 2:3, igra se zlatni set. Inače, Poljakinje su se pojačale uoči uzvrata. Potpisale su talijansku reprezentativku Valentinu Dijuf, 203 cm visoku, 28-godišnja korektoricu – zaključila je Mika.

Mladostašice su i u sezoni 2019./20. stigle do četvrtfinala Kupa CEV, i tada su im suparnice bile Poljakinje, Chemic Police, no tada su u oba susreta izgubile 0:3. To je ujedno bila i prva pandemijska godina.