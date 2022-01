Odbojkaši Mladosti nadaju se Final Fouru, sutra ih čeka novi protivnik

Mladost je poražena u petak od vodeće i do sada neporažene momčadi MEVZA lige, ljubljanskog ACH Volleya, s 1-3 u Domu odbojke, no već dva dana kasnije očekuje ih novi suparnik u Srednjeeuropskoj ligi.

Zagrepčani su trenutno na četvrtoj poziciji na ljestvici s omjerom 7-5, a glavni konkurent za Final Four (obzirom da je petoplasirani AICH/DOB Zadruga kao domaćin siguran sudionik) Calcit Kamnik ima dostižan omjer od 8-5. Nakon susreta s Ljubljančanima, a pred utakmicu sa Spartakom Myjavom, trener Mladosti Radovan Gačič je komentirao.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 20.10.2021., Zagreb - Odbojkaski dom Bojan Stranic, Zagreb - Prvi susret 2. kruga kvalifikacija za Ligu prvaka: HAOK Mladost - VK Karlovarsko. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

-Imali smo priliku u prvom setu protiv ACH-a. U cijelom setu imali smo četiri kontranapada, od kojih tri nismo iskoristili, što se protiv takve iskusne momčadi skupo plaća gubitkom seta. U drugom smo loše krenuli, ali smo nadoknadili rezultatski minus što mi je bilo iznimno drago jer smo finiš tog drugog seta stvarno dobro odradili i dobili, izjednačivši na 1-1. Ali, u trećem i četvrtom setu počeli smo lagano padati, nismo uspjeli zadržati taj visoki ritam koji su nam oni nametnuli, tako da je na kraju ispala zaslužena pobjeda ACH Volleya. No, mi smo konačno, nakon dvije utakmice, u Kamniku i Mariboru, puno bolje odigrali. Očekujem da to sada donese i pobjedu. Dakle, cilj ostaje i nadalje isti, pobjeđivati u susretima sa suparnicima s kojima možemo igrati i pokušati se plasirati na Final Four MEVZA lige - kazao je trener Gačić.