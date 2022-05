FOTO/VIDEO Uznemirujuće! Nokaut godine, pogledajte deformirano lice Fergusona

Iako se tijekom prve runde meča između Michaela Chandlera i Tonyja Fergusona činilo kako ''El Cucuy'' ima još vatre u sebi te bi mogao ozbiljnije ugroziti Chandlera, druga runda brzo nas je razuvjerila u to, piše Fightsite.

Nakon samo 17 sekundi druge runde, Chandler je plasirao nevjerojatno precizan ''front kick'' kojim je uspavao Fergusona na licu mjesta. Dodatni udarci nisu bili niti potrebni, Ferguson je jednostavno utonuo u dubok san.

Michael Chandler just sent Tony Ferguson to the SHADOW REALM