FOTO Srpkinja koju je otac zlostavljao i branio vezu s Hrvatom objavila: Ovo mi nanosi bol, borila sam se...

Nekadašnja tenisačica Jelena Dokić (38) na Instagramu je objavila emotivnu poruku za svjetski Dan mentalnog zdravlja.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Ova mi fotografija nanosi puno tuge i boli, nastala je kad sam se borila s depresijom, anksioznošću i PTSP-om. Nekoliko godina poslije umalo sam si okončala život. Danas sam drugačijeg raspoloženja.

Nakon što sam prošla toliko izazova i prešla na drugu stranu, znam koliko je važno osloniti se na ljude oko sebe. Znam da nisu svi te sreće da prebrode poteškoće, što je meni uspjelo. Zato je danas toliko važno podići svijest o mentalnim problemima i bolestima.

Možda se ne čini kao velika stvar, ali za sve one koji se bore s tim strašno puno znači ako znaju da se netko brine za njih. Znam koliko je važno komunicirati s obitelji, prijateljima ili bilo kime koji se bori. Ja sam se jako borila i voljela bih da mi se više ljudi javilo.

Zato vas molim da pokažete podršku i budete ljubazni jer nikad ne znate kroza što ljudi prolaze i kakve borbe vode. Ponekad ljudi podcjenjuju moć jedne poruke ili poziva. Ne zahtijeva puno vremena ni truda i ne čini se kao velika stvar, ali stvarno može imati ogroman učinak. Uvijek je tako bilo za mene i još jest.

Na svakoj razini trebamo otvoreno razgovarati o mentalnim bolestima. Pazite na sebe i druge na ovaj jako važan dan za svijet. Puno toga možemo učiniti za sebe i druge:

- nazvati prijatelje, obitelj i one koji se bore i reći im da mislite na njih,

- poslati kiticu cvijeća nekom tko se možda bori,

- zapisati sve na čemu ste zahvalni,

- paziti na svoje tijelo i pokušati biti aktivan,

- potražiti profesionalnu pomoć ako je trebate.

Šaljem vam puno ljubavi, posebno onima koji se bore. Znajte da niste sami. Ako trebate pomoć ili znate nekoga tko treba, kontaktirajte službe."

Jelena je u svom životu prošla traumatične trenutke. Rođena je u Osijeku (12. travnja 1983. godine) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom 1994. u Australiju. Na sve načine miješao joj se u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

– Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Tinom Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena u svojoj autobiografiji. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke:

– Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me – poručio je otac Jeleni.