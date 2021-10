BRAVO!

Martić preskočila prvu prepreku na Indian Wallesu

Meč je trajao jedan sat i 44 minute, a u prvom setu je hrvatskoj tenisačici dovoljan bio jedan break i to u prvom gemu meča. Do kraja prve dionice Martić je čuvala tu prednost bez da je 182. igračica s WTA ljestvice došla do break šanse