VIDEO Službeno: Dejan Lovren ima novi klub! Vatreni potpisao za francuskog diva

Ono što se već neko vrijeme nagađalo, sada je dobilo službenu potvrdu! Hrvatski reprezentativni stoper Dejan Lovren ima novi klub, točnije vratio se u francuskog giganta Lyon. 33-godišnji brončani iz Katara je nastupao za lavove od 2010. do 2013. godine, sada je potpisao ugovor do ljeta 2025. godine s momčadi sa Gerlanda. Ruski mediji tvrde da ga je Zenit pustio uz odštetu od oko dva milijuna eura.

- Jako sam sretan što se vraćam u Lyon. Ovaj klub mi je otvorio vrata međunarodnog nogometa, to nikad neću zaboraviti. Ovdje me vežu mnoge uspomene, posebno s predsjednikom Jean-Michelom Aulasom koji me uvijek podržavao. Iz Lyona sam 2013. otišao sa žaljenjem jer sam imao osjećaj da nisam pokazao sve što sam mogao. Želim svima dokazati kakav sam igrač - rekao je Lovren nakon potpisa ugovora s francuskim klubom.

Lovren prema Transfermarktu vrijedi 3.5 milijuna eura, pojačat će obranu koja je 17 utakmica primila 21 pogodak. Lyon se trenutno nalazi na osmom mjestu Ligue 1, europsko mjesto i petoplasirani Rennes bježe im trenutno sedam bodova.