NEVJEROJATNO

Nećete vjerovati što su Francuzi napravili hit momčadi: Europski rukomet ovo nikada nije vidio

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., utakmica za 3. mjesto, Francuska - Portugal
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.01.2026.
u 17:48

Francuze je do pobjede predvodio Dika Mem s osam pogodaka, a šest ih je postigao Ludovic Fabregas. Portugalci su imali četvoricu igrača sa po pet pogodaka.

Rukometaši Francuske i Portugala u subotu su u Herningu, u skupini 1 druge faze Europskog prvenstva, odigrali golovima najbogatiju utakmicu u povijesti na velikim natjecanjima, u kojoj su Francuzi slavili s 46-38.

Prijašnji rekord je iznosio 81 gol, a postavljen je u prvoj fazi istog natjecanja, u dvoboju reprezentacija Slovenije i Crne Gore, u kojoj su Slovenci pobijedili s 41-40.

Francuze je do pobjede predvodio Dika Mem s osam pogodaka, a šest ih je postigao Ludovic Fabregas. Portugalci su imali četvoricu igrača sa po pet pogodaka.

Francuska je privremeno došla na prvo mjesto u skupini s četiri boda. Toliko ih ima i Njemačka uz utakmicu manje. Danska, Norveška i Portugal imaju po dva boda, ali Portugalci imaju utakmicu više. Španjolska je na začelju bez bodova.

U subotu su na rasporedu još dva dvoboja: Danska - Španjolska (18 sati) i Njemačka - Norveška (20.30 sati).

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
