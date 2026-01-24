Nećete vjerovati što su Francuzi napravili hit momčadi: Europski rukomet ovo nikada nije vidio

Rukometaši Francuske i Portugala u subotu su u Herningu, u skupini 1 druge faze Europskog prvenstva, odigrali golovima najbogatiju utakmicu u povijesti na velikim natjecanjima, u kojoj su Francuzi slavili s 46-38.

Prijašnji rekord je iznosio 81 gol, a postavljen je u prvoj fazi istog natjecanja, u dvoboju reprezentacija Slovenije i Crne Gore, u kojoj su Slovenci pobijedili s 41-40.

Francuze je do pobjede predvodio Dika Mem s osam pogodaka, a šest ih je postigao Ludovic Fabregas. Portugalci su imali četvoricu igrača sa po pet pogodaka.

Francuska je privremeno došla na prvo mjesto u skupini s četiri boda. Toliko ih ima i Njemačka uz utakmicu manje. Danska, Norveška i Portugal imaju po dva boda, ali Portugalci imaju utakmicu više. Španjolska je na začelju bez bodova.

U subotu su na rasporedu još dva dvoboja: Danska - Španjolska (18 sati) i Njemačka - Norveška (20.30 sati).