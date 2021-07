FOTO Osvajač Wimbledona Mektić se vratio u domovinu: 'Ovo je najveći uspjeh'

Osvajač Wimbledona Nikola Mektić stigao je u Hrvatsku. Pobjedom u finalu ovogodišnjeg Wimbledona naši Nikola Mektić i Mate Pavić upisali su se u tenisku povijest. Trenutačni svjetski broj jedan u parovima Mektić i Pavić osvojili su Wimbledon dvadeset godina nakon povijesnog uspjeha Gorana Ivaniševića.

Nikola Mektić odmah po dolasku u Hrvatsku je izjavio: “Ovo je za mene najveći uspjeh koji je moguće ostvariti. Sve nakon ovoga je bonus. Bilo bi malo nespretno reći da se osjećam kao da mi je pao kamen sa srca jer iza sebe već imam izvrsnu karijeru, ali jednostvano ovim naslovom dosegao sam svoj vrhunac te zato mogu reći da mi je na neki način pao teret s leđa jer sam napokon uzeo taj Grand Slam obzirom na rezultate koje sam imao. Stoga sam očekivao da bi bilo realno da se to dogodi. Sada se napokon to dogodilo te sam iznimno sretan. Očekujem da ćemo nastaviti istim ritmom te se i dalje nadam dobrim rezultatima.”

Nikolu Mektića u zračnoj je luci Franjo Tuđman dočekala predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić koja je tom prilikom izjavila: “Izuzetno smo ponosni i sretni da je ova titula došla u Hrvatsku. Osvojili su ju dva naša hrvatska igrača u Grand Slamu i to pogotovo Wimbledonu koji je jedan od najprestižnijih Grand Slamova. Ovo je jedan veliki poticaj i motivacija i za naše mlade igrače, ali i za Hrvatski teniski savez i za kompletan daljni rad. Svaki predan i marljiv trud se isplati i samim time ovaj rezultat je nešto što će tek s vremenskim odmakom Hrvatska znati prepoznati i cijeniti. Ovo je velika promocija za Hrvatsku i cijeli naš sport.“

Paviću je ovo treći osvojeni Grand Slam u konkurenciji muških parova, dok je Mektiću ovo prvi osvojeni Grand Slam u ovoj konkurenciji.

Foto: Adam Davy/PA Images/PIXSELL Wimbledon 2021 - Day Twelve - The All England Lawn Tennis and Croquet Club Mate Pavic (left) and Nikola Mektic celebrate with their trophies after victory against Marcel Granollers and Horacio Zeballos in the mens' doubles final on centre court on day twelve of Wimbledon at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Saturday July 10, 2021. Adam Davy Photo: PA Images/PIXSELL