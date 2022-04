FOTO Lovren iznenadio potezom: Mnogi ne shvaćaju zašto je naprasno sve otkazao

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren na svom je Twitter profilu iznenadio mnoge kada je objavio da je otkazao svoju pretplatu na Disney plus. Osim toga, Lovren je pozvao na bojkot Disneyja zbog njihove nedavne najave o povećanju LGBTQ sadržaja.

"Upravo sam otkazao svoju pretplatu na Disney plus. Odvratni su", napisao je Dejan i objavio fotografiju kao dokaz da je to učinio.

Iako je mnogima bilo nejasno zašto je to napravio, hashtag koji je stavio sve je objasnio.

Podsjetimo, izvršni direktor Disneyja Karey Burke obećao je u videu objavljenom prošlog utorka kako će se kompanija potruditi da u budućnosti najmanje 50 posto njihovih likova predstavljaju slabo zastupljene skupine, među kojima je i LGBTQ, a to se nekima baš i nije svidjelo.

Ubrzo se Twitterom počeo širiti hashtag #boycottDisney kojim su korisnici izrazili svoje nezadovoljstvo, a njemu se priključio i Lovren.

Osim toga, Lovren je retweetao:

Prije dva dana Lovren je podijelio tvit konzervativne američke aktivistice i spisateljice Candace Owens koja je napisala teške riječi o Disneyju, između ostalog su pedofili. “Sada su otvoreno priznali da imaju ne tako tajne planove s vašom djecom. Ovo je Disneyeva smrt”, zaključila je.

Child groomers and pedophiles.

They have now openly admitted they have a not so secret agenda with your children.

This is the death of Disney. #BoycottDisney https://t.co/VPT4i6WS6i