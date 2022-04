Bivši trener Dinama oštro odbrusio: Valjda se dugo nije drogirao pa priča gluposti

Jerome Rothen, bivši igrač PSG-a i nogometaš kojeg je Vahid Halilhodžić trenirao jednu sezonu dok je vodio parišku momčad odlučio je prokomentirati bizarant trend u Vahinoj karijeri.

Naime, ispisao je nogometnu povijest jer je bosanskohercegovački stručnjak čak četiri reprezentacije (Alžir, Obala Bjelokosti, Japan i Maroko) odveo na Mundijal, točnije, plasirao ih na njega pa dobio otkaz prije samog turnira sa svakom, osim s Alžirom i, naravno, u Maroku to još nisu učinili, a Vaha se nada da ni neće.

No, njegov bivši igrač baš je to odlučio prokomentirati, a onda mu je bivši trener Dinama uzvratio.

- Simpatičan je. Pravi je nogometni fanatik, ali na poslu, na dnevnoj bazi, na utakmicama i na treninzima, to je više nego iscrpljujuće. Želi se pobrinuti za sve. On ne vjeruje svojim pomoćnicima. Uz tehnologiju koju danas imamo, ne možete ne vjerovati ljudima u svom stručnom stožeru. Ne možete upravljati svime. Treba biti i dobar psiholog s igračima, a Vahid to nije. Ostao je zarobljen u devedesetim godinama, danas to više ne prolazi. Njegove metode su diktatorske - komentirao je Rothen u emisiji na RMC Sportu.



- Valjda se dugo nije drogirao pa priča gluposti - rekao je bez dlake na jeziku Vaha.

Inače, komentiravši skupinu u kojoj su i vatreni, rekao je:

- Imamo viceprvaka svijeta, najbolju momčad Sjeverne Amerike i veliku momčad poput Belgije. Skupina je prilično teška. Moguća su iznenađenja.

Maroko prvenstvo otvara odmah protiv Hrvatske, 23. studenoga.

>> Skupina vatrenih na SP-u: