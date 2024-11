FOTO Kulenović otkrio gdje će čuvati trofej koji sanja čitav život. Pogledajte što je napravio nakon utakmice

POHVALIO GA

Je li ovaj igrač Dinama zaslužio poziv u reprezentaciju? Bjelica: Vjerujem da ga Dalić prati

- Moram pohvaliti obranu, ali i krila, koja su bila sjajna. Pjaca je imao nekih problema s ozljedama, sada je zdrav i to je pokazao na terenu. Drago mi je i zbog Špikića, koji je kod nas podcijenjen, ima slabi PR, pa se njegovi golovi ne broje kao nekih drugih. No, mislim da je on najbolje hrvatsko krilo.