FOTO Hrvatica stigla u Afriku, a onda se šokirala zbog Modrića: 'Pa, prvo sam vidjela njega!'

IGOR ŠTIMAC

'Igrao sam u Hajduku za 1000 maraka mjesečno. Danas je to klub koji te uhljebi neovisno o radu'

"To što je bio Poklepović u to vrijeme, prije njega Biće Mladinić, s njim Ivić, poslije Sergej Krešić, pokojni Slišo… To je jedna generacija koja je otišla, koja se ne može nadomjestiti