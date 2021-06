FOTO Ivanišević objavom rasplamsao emocije: Nedostajala si mi, najdraža...

ATP Mallorca, teniski turnir za muškarce koji se igra na otvorenim travnjacima, dio ATP Tour 250 serije održava se u teniskoj akademiji Santa Ponsa u Španjolska, od 19. do 26. lipnja 2021. godine.

Ondje nakon osvajanja Roland Garrosa protiv Rafaela Nadala nastupa i Novak Đoković, a zajedno s njim je, naravno, i njegov stučni stožer koji ovoga puta opet predvodi Goran Ivanišević.

Dok je srpski tenisač nastupao u Parizu, pratili su ga drugi treneri, budući da ih Novak i inače rotira, a Goran je za to vrijeme bio u Umagu za koji ga vežu lijepe uspomene.

Ipak, one najljepše vežu ga za Wimbledon, najveći svjetski teniski turnir na travi. U finalu su se susreli Goran i na drugoj strani Patrick Rafter, a nakon velike drame velebni pad na koljena i suze u očima našeg slavnog tenisača koji je na taj svoj podvig čekao cijelo desetljeće. U tom je trenutku počelo slavlje u cijeloj Hrvatskoj, Split je 'gorio' od sirena, kolona automobila, baklji, pjesme. Nakon 3 sata i jedne minute grickanja noktiju, psovanja, čupanja kose bilo je jasno: Hrvat, Goran Ivanišević, pobjednik je Wimbledona! Goran je izdržao sve, postao prvi igrač u povijesti Grand Slam turnira koji je do kraja otišao s pozivnicom. Prije dodjele pehara iz ruku vojvode od Kenta Goran je odletio u zagrljaj onima koji su stalno bili uz njega, ocu, treneru i ostalima s njegove "klupe".

Sada se prisjetio upravo 'svoje trave' i napisao joj je: "Nedostajala si mi, najdraža podlogo".

Prva Goranova reakcija te 2001. bila je:

"Ne znam je li ovo samo san, nadam se da me sutra netko neće probuditi i reći: "Nije se dogodilo, nisi osvojio". Zahvaljujem organizatorima na pozivnici, zahvaljujem svima koji su prije Wimbledona još uvijek vjerovali u mene. Ovo je za Dražena Petrovića, nadam se da me gore gleda, on je bio najveći."