FOTO Engleski huligani napali i ozlijedili policiju u pokušaju obračuna s Talijanima

Sedam navijača Leicestera je uhićeno jer su napali redare na stadionu Olimpico u Rimu tijekom uzvratne utakmice polufinala Konferencijske lige u kojoj je Roma pobjedom 1:0 izborila finale.

Uhićeni navijači pokušali su doći do fanova Rome koji su ih gađali raznim predmetima i pritom su napali redare koji su ih pokušali spriječiti.

U sukobu je ozlijeđeno šest redara i pet policajaca. Uhićeni navijači Leicestera su u dobi između 23 i 46 godina. Romini navijači nisu ulazili ni u kakve fizičke sukobe pa među njima nije bilo uhićenih. Barem ne na samom stadionu.

Foto: Fabrizio Corradetti/PRESS ASSOCI Leicester City fans in the stands ahead of the UEFA Europa Conference League semi-final, second leg match at the Stadio Olimpico, Rome. Picture date: Thursday May 5, 2022. Photo: Fabrizio Corradetti/PRESS ASSOCIATION

Gostujući navijači opravdavali su se činjenicom da su provocirani, gađani također raznim predmetima, među kojima i dimnim bombama. Zato se i stvorio koridor zaštitara koji je pazio da ne dođe do kontakta dviju skupina. A sve je pomno pratila policija, koja je u konačnici morala intervenirati.

Zaoštrilo se nakon pogotka Tammyja Abrahama u 11. minuti i tenzije su samo nastavile rasti, kao i provokacije upućene engleskim navijačima. Sreća je da vruće glave nisu bile i na ulicama Rima jer većih nereda nije bilo, odnosno, nisu zabilježeni.