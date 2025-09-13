Dinamov trener zacijelo se znoji kad mora izabrati prvih 11: Dva pojačanja blizu derbija na Poljudu

Dinamov trener Mario Kovačević slikovito je opisao kakvu konkurenciju ima u svlačionici:

– Mogao bih zažmiriti i prstom označiti tko će igrati i ne bih pogriješio.

Doista, kako se to voli reći, trener ima slatke brige, na svim pozicijama ima veliki izbor igrača. Imao ih je dosad, ali konkurencija se još zaoštrila nakon kup utakmice, iako se igralo protiv niželigaša, dečki koji su dobili priliku su je i iskoristili, poglavito Miha Zajc i Monsef Bakrar. Ulaskom Zajca u konkurenciju još se povećala gužva u srednjem redu.

U dosadašnjih pet odigranih utakmica HNL-a tu su najviše igrali Mišić, Ljubičić, Villar, Stojković, puno manje Soldo i Mudražija, a sad je Kovačević dobio i Mihu Zajca, koji je pokazao da je odličan igrač i da nije slučajno došao u Dinamo. I sad je s njim konkurencija još žešća, a postat će i još veća kad u konkurenciju uđe Ismaël Bennacer.

Kako složiti veznu liniju?

Alžirac se posljednji priključio momčadi, ali očito je u prilično dobrom stanju.

– S nama je tek sedam dana, dobro radi, u četvrtak je odradio jak trening s momčadi. Nećemo ga koristiti protiv Gorice, ali vjerujem da će u Splitu moći odraditi jedan dio utakmice. Za nas kao momčad sigurno predstavlja novu veliku dimenziju, ali jako puno znači i za HNL. Znamo mu kvalitetu i što je sve napravio, oduševljen sam kad dođe takav jedan igrač. Vidi se razlika i mnogi će moći doći uživati u njegovim igrama, a uz njega i drugi igrači još više grizu – kaže Kovačević.

Dakle, i on je blizu toga da bude spreman i vidjet ćemo kako će Kovačević rješavati tu gužvu u veznom redu.

– Imamo mnogo utakmica, kvalitetne igrače, svi će dobiti priliku. Forma je bitna, tko bude u boljoj formi, taj će igrati. Uistinu imamo kvalitetu i sretan sam, svi su zdravi i nemamo veliku konkurenciju samo u veznom redu, imamo na svim pozicijama – kaže trener Dinama.

Dakle, do nedjelje navečer i utakmice s Goricom trener plavih mora odlučiti s kojim će igračima u srednjem redu ući u susret s Goricom, sigurno je da će i tijekom utakmice rotirati kako bi igračima dao minutažu jer takav kadar će mu trebati sad kad uđe u jak ritam utakmica od svaka tri-četiri dana, a već sad će u 15 dana odigrati pet utakmica. Plavi imaju i dovoljno stopera, iako je jasno da je udarni dvojac Dominguez – McKenna. Na lijevom beku zasad je Goda u prednosti pred Vinlöfom, na desnom krilu je Lisica, ali sad mu je u konkurenciju ušao Bakrar, na lijevom je bio inače vezni Vidović, ali mladi Varela se bori i dobivat će sve više prilika, možda već i u nedjelju, u napadu je Beljo, zatim raspucani Kulenović, koji je produljio ugovor s plavima, a i Bakrar je napadač.

Najmanja je konkurencija na desnom beku, Moris Valinčić sada je jedini na toj poziciji, Pierre-Gabriela nije bilo.

– Svašta se pisalo, ali on je i dalje s nama, nakon Osijeka je prijavio ozljedu, čekam da se vrati u konkurenciju, a tu je i mladi Noa Mikić, kojeg u ovoj pauzi nisam mogao koristiti jer je bio u mladoj reprezentaciji – kaže Kovačević.

Vidjet ćemo kako maksimirski trener razmišlja kad složi momčad za Goricu. Naime, i tu mu trebaju bodovi i ne može se šaliti protiv Carevićeve momčadi, a zna da mu nakon toga slijedi derbi u Splitu s Hajdukom pa dolazi Fenerbahçe. Ne vjerujemo da će u nedjelju čuvati igrače, ipak je ovo tek početak takvog jakog ritma utakmica, a jasno je da bi se ozbiljno sve narušilo kad protiv Gorice ne bismo upisali tri boda.

Gotovo je s treninzima

Dečki iz Velike Gorice zbog promjene travnjaka svih pet utakmica odigrali su u gostima i skupili su pet bodova, što nije loš saldo za potpuno novu momčad koja ne igra kod kuće.

– Igraju zanimljiv nogomet, puno su mijenjali momčad, slično kao i mi. U gostima osvajaju bodove, moram pohvaliti kolegu Carevića, koji ima novu momčad, kao i ja, doveo je neke igrače koje poznaje, kojima je bio trener u Šibeniku, igra s tri iza i dobro je to posložio. Imaju iskusne igrače, ali i mlade. Očekujem njihovu dobru utakmicu, ali još bolju očekujem od nas. U ovoj pauzi stvarno smo dobro radili, odradili i neke teže stvari jer sad kad krene taj spomenuti ritam utakmica, nećemo baš puno moći trenirati – kazao je trener Dinama.

Pa i zbog toga je ova nedjeljna utakmica jako važna, svaki neuspjeh unio bi nervozu u momčad, a to nikako ne bi bilo dobro prije nego što krenu te utakmice u ritmu koji će trajati do kraja ove kalendarske godine, a pogotovu ne prije odlaska na Poljud, na kojem čeka Hajduk, koji se "oslobodio" tog ritma ispadanjem u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Zbog toga držimo da Kovačević u nedjelju neće čuvati neke od svojih igrača i gledati prema Splitu, iako, s obzirom na kadar koji ima, teško može pogriješiti kojih god 11 pošalje u boj protiv Gorice. A i sam kaže da su svi odlični.