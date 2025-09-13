Derbi Dinama i Hajduka postat će El Clasico. Jeste li primijetili što se događa u domaćoj ligi?

Prvi put otkad postoji Hrvatska nogometna liga, u njezinim klubovima registrirana su čak desetorica nogometaša sa španjolskom putovnicom te čak i dvojica trenera, Hajdukov Gonzalo Garcia – rođen u Urugvaju, odrastao u Španjolskoj – te Rijekin Victor Sanchez.
Zašto naglašavamo "čak" desetorica Španjolaca? Ne samo zato što ih nikada kod nas toliko nije bilo, nego i stoga što SuperSport HNL u ovom trenutku posjeduje više španjolskih nogometaša od francuske (7), mađarske (7), nizozemske (6), njemačke (5), turske (4), švicarske (3), austrijske (1), škotske (1) lige...
