Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VIDLJIV TREND

Derbi Dinama i Hajduka postat će El Clasico. Jeste li primijetili što se događa u domaćoj ligi?

Hajduk
Zvonimir Barisin/Pixsell
Autor
Tomislav Dasović
13.09.2025.
u 14:22

SuperSport HNL ima više španjolskih igrača (10) od francuske (7), nizozemske (6) i njemačke (5) lige

Prvi put otkad postoji Hrvatska nogometna liga, u njezinim klubovima registrirana su čak desetorica nogometaša sa španjolskom putovnicom te čak i dvojica trenera, Hajdukov Gonzalo Garcia – rođen u Urugvaju, odrastao u Španjolskoj – te Rijekin Victor Sanchez.

Zašto naglašavamo "čak" desetorica Španjolaca? Ne samo zato što ih nikada kod nas toliko nije bilo, nego i stoga što SuperSport HNL u ovom trenutku posjeduje više španjolskih nogometaša od francuske (7), mađarske (7), nizozemske (6), njemačke (5), turske (4), švicarske (3), austrijske (1), škotske (1) lige...

Ključne riječi
Dinamo Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još