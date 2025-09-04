Naši Portali
KAO SREDNJOŠKOLAC

Fotka Zorana Milanovića iz mladosti opet je hit, nastupao je na kultnom turniru

04.09.2025.
u 13:21

Riječ je o davnom izdanju Kutije šibica iz 1984. godine na kojem je kao srednjoškolac igrao i Zoran Milanović, koji na fotografiji stoji drugi slijeva

Dvanaesti mjesec tradicionalno je rezerviran za kultni malonogometni turnir Kutiju šibica. Tijekom bogate povijesti na parketima zagrebačke Dvojke nastupila su brojna poznata imena iz nogometa, a na društvenim mrežama prošle godine pojavila se i jedna fotografija aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića

Riječ je o davnom izdanju Kutije šibica iz 1984. godine na kojem je kao srednjoškolac igrao i Zoran Milanović, koji na fotografiji stoji drugi slijeva.  Prema dostupnim informacijama iz Facebook grupe 80-e u Zagrebu, Milanović je igrao za CB Mima iz Trnja, s ostalim dečkima iz tog poznatog zagrebačkog kvarta. 

Poznato je da je Zoran Milanović dobro igrao nogomet i košarku, a bavio se i boksom. Srednju školu, Centar za upravu i pravosuđe (CUP), upisao je 1981. godine. Maturirao je četiri godine poslije sa zvanjem upravnog referenta, a kolege iz srednje škole sjećaju ga se kao elokventnog i inteligentnog dečka koji nije štrebao i koji se izjašnjavao kao ljevičar.

Zagrebački Pravni fakultet upisao je 1985., ali je, zbog služenja vojnog roka, sveučilišnu nastavu počeo pohađati godinu kasnije, da bi diplomirao kao izvrstan student i dobitnik Rektorove nagrade nakon što je postigao velik uspjeh na natjecanju iz međunarodnog prava u Den Haagu.

Pobuna dijela Dinamovih navijača, jedna odluka ih je izludila: 'Upravi palac dolje. Ovo je sramota'

Milanovićev sin Marko Milanović poznati je i uspješni hrvač. Kad je lani osvojio naslov seniorskog doprvaka Hrvatske, Marko je za Večernji list govorio o tome kako se u kući Milanovićevih sport pomno prati. – Pa gledamo sve, naročito sportove koji su tog časa aktualni. Evo, pratili smo sada i košarkaše u Ateni, prati se Euro. Sve komentiramo, moji razumiju materiju sporta.

S obzirom na to da mu je otac Zoran predsjednik države, a majka Sanja znanstvenica, mnogima je neobično da im je sin izabrao težak rudarski sport. 

– Logično je za hrvače da više dolaze iz radničkih obitelji. To su često djeca koja žive u predgrađima, koja žive aktivniji život, koja fizički pomažu obitelji i kao takva ona se bolje motorički snađu. Naravno, uvijek ima iznimki. Za gradsku djecu iz obitelji intelektualaca zna se reći da im je preugodno te da nemaju potrebu za nadmetanjem i dokazivanjem kroz sport. Iako sam odrastao u gradu, djeca i iz mog kvarta, pa tako i ja, dosta su se igrala, odlazili smo u šutu, svaki dan igrao se neki sport. No najbitnije je da ti nešto želiš jer onda više nije bitno tko si i što si – rekao nam je Marko Milanović, te dodao:

–  Ja sam svjestan da ću, što god da osvojim, ako osvojim, biti sin bivšeg premijera i aktualnog predsjednika države i da će me ljudi tako doživljavati. No svatko od nas ima svoj križ koji vuče i koji mu daje snagu u teškim trenucima. Mene to ne dira niti bih dopustio da mi to smeta.
Komentara 2

Pogledaj Sve
NI
nikola13782
14:00 04.09.2025.

Vrlo nesposoban kao premijer a kao predsjednik ionako ništa ne dela...osim što krši ustav i dodvorava se putinu

BL
Bloomberg
13:49 04.09.2025.

Bolja je slika njega i Prgometa u kafiću gdje razjedinjva Most i oporbi temelj za daljnji razvoj.

