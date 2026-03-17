Poznati sportaš rođen na ovim prostorima dobio dugogodišnju zabranu, evo što je učinio

Bivši australski teniski profesionalac Marinko Matosevic (40) suspendiran je na četiri godine zbog pet teških dopinških prekršaja, kako je u ponedjeljak objavila Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA). Matosevicu, rođenom u Bosni i Hercegovini koji je kao dijete s roditeljima emigrirao u Australiju, zabrana stupa na snagu odmah i trajat će sve do 15. ožujka 2030. godine.

Neovisni sud proglasio ga je krivim za čak pet različitih prekršaja antidopinških pravila počinjenih u razdoblju između 2018. i 2020. godine. Optužbe uključuju korištenje zabranjene metode, odnosno krvnog dopinga dok je još bio aktivan igrač, pomaganje drugom igraču u korištenju krvnog dopinga, davanje savjeta drugim igračima kako izbjeći pozitivne testove na doping te korištenje i posjedovanje zabranjene supstance klenbuterol. Uz vremensku kaznu, poništeni su mu i rezultati te novčane nagrade s Challenger turnira u Morelosu i Indian Wellsu iz veljače 2018. godine.

Matosevic je iza sebe imao solidnu profesionalnu karijeru tijekom koje je 2013. godine dosegao 39. mjesto na svjetskoj ljestvici, što mu je bio i osobni rekord. Njegov najveći uspjeh bio je plasman u finale ATP turnira u Delray Beachu 2012. godine, gdje je nakon niza od dvanaest pobjeda tek u finalu poražen od Kevina Andersona. Iako na Grand Slam turnirima nikada nije prošao dalje od drugog kola, tijekom karijere je zaradio više od dva milijuna dolara, no nikada nije osvojio ATP naslov.

Prošlog mjeseca, Matosevic je i sam priznao dio prekršaja u otvorenom pismu objavljenom na australskom teniskom portalu "The First Serve". Priznao je da se podvrgnuo transfuziji krvi u Meksiku 2018. godine, tvrdeći da je odmah nakon toga požalio te odlučio završiti karijeru. U pismu je apelirao na bivše kolege da se klone takvih praksi, no istovremeno je iznio teške optužbe na račun ITIA-e, nazvavši njihov postupak "korumpiranim i nepravednim". Tvrdio je da agencija "oduzima mobitele pod prijetećim okolnostima i gradi pravne slučajeve na temelju fotografija i pretpostavki iz tekstualnih poruka starijih od pet godina", što je neovisni sud kasnije odbacio kao neutemeljeno.

Nakon završetka aktivne igračke karijere, Matosevic je radio kao trener s nekoliko australskih igrača, uključujući Chrisa O'Connella i Jordana Thompsona. Iz ITIA-e su naglasili kako nema nikakvih naznaka da su spomenuti igrači bili uključeni u bilo kakve nedopuštene radnje. Međutim, izrečena suspenzija znači da Matosevic tijekom iduće četiri godine ne smije trenirati niti prisustvovati bilo kojem teniskom događaju koji je pod ingerencijom teniskih upravljačkih tijela, što efektivno zaustavlja njegovu trenersku karijeru.