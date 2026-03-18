Uništili su joj karijeru, a ona im se osvetila: danas je bogatija i popularnija od Tigera Woodsa

Atraktivna golf zvijezda Paige Spiranac ponovno je ostavila obožavatelje bez daha svojom najnovijom objavom. Spiranac (32) još je jednom na Instagramu podijelila usporenu snimku svog zamaha, snimljenu iz bočnog kuta. Bivša profesionalna golferica, koju su vršnjaci zlostavljali, a sportski establišment odbacivao, preokrenula je životnu priču u svoju korist. Danas je najutjecajnija osoba u svijetu golfa, s više pratitelja od Tigera Woodsa i poslovnim carstvom vrijednim milijune.

Kao kći sportaša, oca Dana hrvatskih korijena koji je osvojio nacionalno prvenstvo u američkom nogometu i majke Annette, profesionalne balerine, od malih nogu bila je predodređena za uspjeh. Njezin san nije bio zeleni teren, već gimnastički parter i borba za olimpijsku medalju. Trenirala je osam sati dnevno, šest dana u tjednu, žrtvujući djetinjstvo za priliku da stane uz bok najboljima na svijetu. No, sudbina je imala druge planove. U dobi od samo 12 godina, dvostruki lom čašice koljena srušio je njezine snove poput kule od karata. Istovremeno, zbog teškog vršnjačkog zlostavljanja i anksioznosti koja ju je pratila, roditelji su je ispisali iz škole i odlučili školovati kod kuće.

Svoj novi put pronašla je u golfu. Sport koji traži mirnoću i preciznost postao je utočište za djevojčicu koja se borila s unutarnjim nemirima. S istom onom fanatičnom posvećenošću kojom je pristupala gimnastici, bacila se na treniranje golfa. Ubrzo je postalo jasno da posjeduje izniman talent. Postala je jedna od najboljih juniorki svijeta, osvajajući turnire i osiguravajući si sportsku stipendiju. Nakon prve godine na Sveučilištu u Arizoni, prebacila se na San Diego State University, gdje je doživjela vrhunac amaterske karijere. Kao kapetanica tima, 2015. godine predvodila je svoje "Aztecsice" do prve povijesne titule na prestižnom Mountain West Conference prvenstvu, trenutka koji je kasnije opisala kao "jedan od najsretnijih u životu". Činilo se da je profesionalna karijera na dohvat ruke i da je njezina sportska bajka napokon dobila sretan početak.

Međutim, upravo u tom trenutku, dok je gradila karijeru udarac po udarac, njezin se život ponovno okrenuo naglavačke, ovoga puta zbog nečega što nije imala pod kontrolom. U ljeto 2015. godine, jedan popularni muški portal objavio je njezine fotografije uz tekst koji je slavio njezin izgled. U samo nekoliko sati, njezin profil na Instagramu eksplodirao je s 500 na 100 000 pratitelja. Preko noći je postala viralna senzacija, ali ne zbog svojih sportskih uspjeha. Konzervativni svijet golfa dočekao ju je na nož. Kritičari i dio kolegica optuživali su je da popularnost gradi na izgledu, a ne na talentu. Pozivnica za prestižni turnir Ladies European Toura u Dubaiju 2015. godine samo je dolila ulje na vatru, uzrokujući kontroverze i javne rasprave pripada li ona uopće na terenu. Paige Spiranac našla se pod nezamislivim pritiskom, a njezina borba s anksioznošću postala je još teža.

Krah je bio neizbježan. Godine 2016. pokušala se kvalificirati za najjaču žensku ligu, LPGA Tour, ali nije uspjela. Slomljena pod teretom očekivanja, medijskog pritiska i osjećaja da je nikada neće prihvatiti, donijela je najtežu odluku u životu i povukla se iz profesionalnog golfa.

- Imala sam toksičan odnos ljubavi i mržnje prema igri - priznala je kasnije.

To je mogao biti tužan kraj jedne obećavajuće karijere, priča o neispunjenom potencijalu. Ali za Paige, to je bio tek početak. Odlučila je da, ako je već ne žele u svom svijetu po njihovim pravilima, stvorit će vlastiti svijet po svojim pravilima. Umjesto da se povuče, prihvatila je platformu koju joj je sudbina dala i pretvorila je u oružje.

Ta odluka pretvorila ju je u fenomen. Paige je prestala tražiti odobravanje i počela graditi brend koji spaja njezinu stručnost u golfu, britki humor i neospornu karizmatičnost. Njezin sadržaj postao je "namjerno zabavan", a ona sama postala je, kako kaže, "ambasadorica za neprilagođene", one koji vole golf, ali se ne uklapaju u stroge, elitističke okvire. Njezina popularnost na društvenim mrežama nastavila je rasti, a danas s preko četiri milijuna pratitelja na Instagramu ima veći doseg od legende poput Tigera Woodsa. Godine 2022. časopis Maxim proglasio ju je "Najseksi ženom svijeta", čime je postala prva sportašica u povijesti koja je ponijela tu titulu.

Njezino carstvo ne staje na društvenim mrežama. Pokrenula je iznimno uspješan podcast "Playing-A-Round", kao i vlastitu pretplatničku stranicu "OnlyPaige", na kojoj nudi ekskluzivne golf instrukcije i sadržaj, vješto se poigravajući s nazivom platforme poznate po sadržaju za odrasle, ali jasno dajući do znanja da kod nje "nema bradavica". Sklopila je milijunske ugovore s brendovima kao što su Callaway i kladionica PointsBet, a ostvarila je i cameo ulogu u filmu "Happy Gilmore 2". Njezino poslovno carstvo, procijenjeno na više milijuna dolara, daleko nadmašuje sve što je ikada mogla zaraditi kao profesionalna golferica.