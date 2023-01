FIS-ov šef za žensko skijanje: Ne vidim razlog da ne dođemo u Zagreb i dogodine

Nakon odluke o otkazivanju utrke koja pogađa svakog organizatora utrka Svjetskog kupa u alpskom skijanju, a koja nije draga niti Svjetskom skijaškom savezu, pred novinare su izašli direktor Svjetskog kupa za skijašice Peter Gerdol te direktor Snježne kraljice Vedran Pavlek.

Gerdol je otkrio medijima da je šef natjecanja Snježne kraljice Reno Fleiss ostao u manjini, jer on je bio za održavanje utrke, ali je razumio njihovu poziciju.

- Uvjeti s kojima smo se suočili posljednja dva tjedna učinili su nemogućim da ovo bude fer utrka. U posljednja dva tjedna nije bilo niti jedne noći s minus temperaturama pa bih rekao da je sljemenska utrka održana u srijedu bila napola čudo. Nažalost, vjetar i visoka temperatura uništili su posljednji dio staze do mjere da nije bilo moguće imati utrku s fer uvjetima.

S obzirom na drugo otkazivanje zaredom i probleme koji su s tim išli, kakvo je Gerdolovo mišljenje o Snježnoj kraljici?

- Problem je na Sljemenu možda bio lani, no ove je godine problem svugdje, vi ga imaju. I prošli tjedan i sljedeći tjedan. Ništa to nije specifično za Sljeme već je tako gotovo posvuda. Ako će o tome biti i govora u FIS-u oni se neće voditi samo zbog Sljemena nego generalno.

Nakon dvije uzastopne godine u kojima je dvostruki program prepolovljen, a 2014. i 2016. su otkazane i muška i ženska utrka, ima li Snježna kraljica, u ovakovim klimatskim uvjetima, budućnost u godinama koje dolaze?

- Ako se o tome raspravlja onda se to čini na višoj razini od moje, kod menadžmenta, i nešto će biti odlučeno sljedeći mjesec no ja ne vidim razloga da ne dođemo ovamo i sljedeće godine - kazao je Gerdol.

Za razliku od lani kada su mu prekid i otkazivanje muške utrke teško pali, Vedran Pavlek je u ovoj prigodi bio boljeg raspoloženja.

- Baš me je netko danas pitao da mu na skali od jedan do deset odgovorim kako se osjećam. Rekao bih da sam negdje između sedam i osam. Dakle, nisam loše volje. Svakome tko radi u organizaciji utrka, posebice kada vidite što se sve mora donijeti i izgraditi, otkazivanje ne pada lako. No, mi radimo u sportu u kojem su otkazivanja zbog nedostatka snijega, radi jakog vjetra ili drugih nepogoda, redovna pojava. Ona se događaju svima pa su se dogodila i nama. No, ponosan sam na to da smo u srijedu isporučili možda ne odličnu ali vrlo dobru utrku u nemogućim uvjetima. Ne zaboravite da je posljednja noć u kojoj smo imali minus bila 19. prosinca no i unatoč tome smo sačuvali dovoljnu količinu snijega.

Neke skijašice komentirale su vrlo negativno uvjete u kojima se utrka odvijala pa tako i 16-godišnja Lara Colturi, Talijanka pod albanskom zastavom, koja je sa startnim brojem 51 izletjela već u prvoj vožnji. Njoj i Albanskom skijaškom savezu, koji se narugao sljemenskoj utrci, Pavlek je odgovorio ovako:

- Poslušajte samo riječi pobjednice Shiffrin i ona će ušutkati sve komentare. Čim su u pripremi staze korišteni voda i sol, nemoguće je da za visoke brojeve utrka bude vrhunska. Uostalom, ako ste gledali muški slalom u Garmischu vidjet ćete zašto smo dobili puno komentara da je Sljeme bilo bolje.

Koliko dva posljednja otkazivanja mogu utjecati na budućnost utrke?

- Ovakve klimatske prilike nisu normalne. Koliko čujem imali smo najtopliju Novu godinu u posljednje 124 godine, otkako se vodi mjerenje. Ovaj termin kojeg imamo jest jako televizičan i na neki način produžujemo zagrebački Advent, no zbog vremenskih prilika postao je rizičan. Ipak, mi smo ove godine dokazali da i u nemogućim uvjetima možemo isporučiti vrlo dobru utrku.

Pavleku je uslijedilo pitanje o tome da dio javnosti smatra organizaciju ove utrke preskupim sportom pa je upitno koliko ima smisla svake godine ulaziti u borbu s prirodom.

- Možda javnost nije upoznata, dvije trećine od našeg proračuna koji iznosi 28,9 milijuna kuna dolazi iz komercijalnih prihoda a 10,2 milijuna kuna dolazi iz javnih izvora kao što su Vlada RH, Grad Zagreb i Zagrebačka županija. Ne znam da li neki drugi sportski događaj koji se održava u Hrvatskoj ima takav omjer komercijalnih prihoda i onoga iz javnog novca - zapitao se Vedran Pavlek.