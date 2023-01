Zbog budućnosti utrke, Pavlek ovaj put nije htio tjerati mak na konac

Odlukom četveročlanog žirija Svjetskog skijaškog saveza (FIS), u kojem je šef natjecanja Snježne kraljice Reno Fleiss činio manjinu, otkazana je druga sljemenska utrka Svjetskog kupa. Nakon uspješno realizirane prve utrke, dan prije, činilo se da ni provedba druge nije nemoguća misija no više sile, u obliku odveć toplog vjetra koji je otopio dobar dio snježne podloge, htjele su drugačije.

Kako to kod nas biva, iz smjera razočaranih gledatelja, uslijedilo je drvlje i kamenje po organizatorima u stilu "ovo je sramota", "nikad više", "idemo doma kao majmuni" i slično. Posve je za razumjeti osjećaje gledatelja koji su tog časa već bili na Sljemenu ili koji su do Zagreba potegnuli iz sredina udaljenih koju stotinu kilometara ili možda čak i iz inozemstva, no oni doista nemaju razloga kriviti zagrebačke organizatore. Jer, u ovim vremenskim uvjetima, abnormalno visokih zimskih temperatura, oni su doista učinili sve što se moglo, pa čak i više od toga, da se barem jedna utrka, od planirane dvije, održi.

Uostalom, samo večer prije najbolja skijašica današnjice Mikaela Shiffrin komplimentirala je svojim domaćinima što su, na ovako visokim zimskim temperaturama, uopće uspjeli pripremiti stazu. No, isto je tako Shiffrin kazala da će, uz ove trendove zatopljenja, mnogi organizatori utrka Svjetskog kupa morati donositi teške odluke. Kao da je slutila da će jedna takva biti donesena već sutradan.

- Mi smo tu da radimo utrke a ne da ih otkazujemo i otkazati utrku uvijek je teška odluka. Posebice ako znate da je ona, održana dan, prije bila jako dobra i da je to bilo svojevrsno čudo. Nažalost, sutradan više nismo mogli jamčiti regularnu utrku kao što je bila dan prije - kazao je Peter Gerdol, FIS-ov direktor za Svjetski kup skijašica koji nije bio sklon ideji direktora Snježne kraljice Vedrana Pavleka.

A on je predlagao da se start prve vožnje sa 15 pomakne na 18 sati a da se druga vozi u 21 sat što su, recimo, termini noćnog slaloma koji bi se u utorak trebao voziti u austrijskom Flachau. Nažalost, taj je prijedlog odbijen pa je Pavlek kazao:

- Odluka je takva i mi ju poštujemo. Komunikacija je bila u redu, nije bilo povišenih tonova niti incidenata.

Kazao je to Vedran Pavlek kojemu se nije uslišila želja za vedrom noći u kojoj bi snijeg postao kompaktniji. Svjestan da je lani ušao u incidentu situaciju a tjerati ponovo mak na konac ne bi bilo dobro za budućnost ove utrke koja ionako, kao i sve ostale, nema potvrdu da će je biti i u 2024. A sjetimo se samo kako se direktor Hrvatskog skijaškog saveza lani izborio da se, nakon održane ženske, muška utrka ne otkaže nego odgodi za 24 sata. Da bi se to dogodio upotrijebio je sav svoj utjecaj u FIS-u, s izravnim pozivom iz ciljne ravnine na telefon nekog od autoriteta. Nažalost, nakon 19. vozača sutradan je utrka ipak otkazana pa se i danas mnogi pitaju je li Zagreb izgubio mušku utrku upravo zbog tog naglašenog bunta glavnog organizatora Snježne kraljice koji za ovu priliku ističe:

- Ja se borim kada za to ima smisla pa sam se tako borio i danas i predložio da pokušamo postaviti stazu i da postavljač nađe mjesta gdje je to moguće. Predložio sam da s odlukom čekamo do 14.30 što bi značio tri do četiri sata više posla za nas.

No, odluka je donešena nešto prije 11 sati pa skijašice sa svojim timovima iz hotela Westin nisu žičarom ni krenuli na Sljeme. A kada je već tako odlučeno, ubrzo je stigla obavijest građanima da je za njih žičara ponovo otvorena.

- Što se tiče neiskorištenih ulaznica, građani će dobiti povrat novca na istim mjestima gdje su ih i kupili - kazao je Pavlek koji u toj "no-win" situaciji nije s čime imao zadovoljiti gledatelje ali ni natjecateljice.

Najbolja skijašica današnjice, Mikaela Shiffrin, tako je ostala bez prilike da već u Zagrebu, na stazi koja joj očito paše, izjednači rekord u broju pobjeda u Svjetskom kupu sunarodnjakinje Lindsey Vonn (82). Naša Zrinka Ljutić, nakon izlijetanja u srijedu, ostala je bez prilike za popravni pred domaćom publikom, a Leona Popović za hrabriji juriš na bolji plasman i od vrlo dobrog desetog mjesta izborenog u prvoj utrci.

No, karavana "bijelog cirkusa", čija se natjecanja sve češće odvijaju u uvjetima bez snježnog okruženja, neumoljivo ide dalje. Već ovog vikenda u Kranjskoj Gori skijašice voze dva veleslaloma gdje će od naših nastupiti samo Zrinka Ljutić koja će se potom, u Flachau, priključiti Leoni Popović u prvoj sljedećoj slalomskoj utrci. Dakako, ako i ondje globalno zatopljenje ne učini svoje.