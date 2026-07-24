Konačno je Italija dobila novog izbornika, Pirlo potpisao ugovor na četiri godine

Nakon mjeseci neizvjesnosti stigla je i službena potvrda - Andrea Pirlo (47) postigao je dogovor s Talijanskim nogometnim savezom i preuzima dužnost izbornika seniorske reprezentacije. Legendarni “Maestro” potpisao je četverogodišnji ugovor s jasnim ciljem - vratiti ponos i pobjednički mentalitet Azzurrima, koji su dotaknuli dno nakon što se treći put zaredom nisu uspjeli kvalificirati na Svjetsko prvenstvo. Pirlo nasljeđuje Gennara Gattusa, koji je odstupio u travnju.

Ovaj potez nije samo promjena na klupi, već signal da započinje nova era, ona koja se oslanja na viziju i povjerenje generacije koja je Italiji donijela posljednji naslov svjetskog prvaka 2006. godine, a čiji je Pirlo bio jedan od ključnih arhitekata na terenu. Ključnu ulogu u cijelom procesu odigrao je Paolo Maldini, Pirlov dugogodišnji suigrač iz Milana i reprezentacije, koji je nedavno imenovan na novostvorenu poziciju tehničkog direktora saveza. Prema izvještajima talijanskog dnevnika La Gazzetta dello Sport, upravo je Maldini identificirao Pirla kao idealnog kandidata i aktivno gurao njegovo imenovanje. Predsjednik saveza Giovanni Malagò dao je zeleno svjetlo nakon sastanka s Pirlom, na kojem mu je bivši veznjak predstavio svoju viziju i ideje za budućnost reprezentacije.

Veza između Maldinija i Pirla seže duboko u najslavnije dane Milana, gdje su zajedno igrali od 2001. do 2011. godine i osvojili sve što se moglo osvojiti. To poznanstvo i međusobno poštovanje bili su temelj na kojem je izgrađen ovaj dogovor. Talijanski mediji ističu kako Maldini i Leonardo poznaju Pirla bolje od ikoga te da je Maldini još 2023. godine pokušao dovesti Pirla za trenera Milana, što svjedoči o njegovoj dugogodišnjoj vjeri u Pirolove trenerske sposobnosti. Dok su navijači i mediji mjesecima spekulirali o povratku iskusnih vukova poput Antonija Contea i Roberta Mancinija, ili čak sanjarili o Pepu Guardioli, Maldini je imao drugačiji plan.