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VELEUČILIŠTE PRESTAJE S RADOM

Studenti u šoku, rekli im da se od jeseni visoko učilište – zatvara

Studentski indeks
Tomislav Miletic/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
24.07.2026.
u 21:04
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Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija prestaje s radom

– Do prije nekoliko dana nismo ni znali što se sprema. Nešto se po hodnicima šuškalo i pisalo po društvenim mrežama, a i bilo nam je čudno zašto se ne upisuju novi studenti, no ništa službeno nismo dobili. I onda su nas pozvali na sastanak na kojem nam je rečeno da se Veleučilište zatvara 1. listopada i da se, ako želimo nastaviti studij, moramo prebaciti nekamo drugamo. Pozvali su predstavnike Sveučilišta Algebra Bernays da nam prezentiraju pod kojim uvjetima možemo nastaviti studiranje kod njih – govori nam student (podaci poznati redakciji), koji je, zajedno s kolegama, ostao, kaže, u šoku kada je prije nekoliko dana doznao da privatno Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE), osnovano 2006., prestaje s radom. Donijeta je, naime, odluka o prestanku obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja zaključno s akademskom godinom 2025./2026. Razlozi se ne navode, kao ni broj studenata.

Ključne riječi
obrazovanje VSITE Sveučilište Algebra Bernays Algebra Bernays

Komentara 1

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Avatar IvanR
IvanR
21:39 24.07.2026.

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