Milijuni praznih stanova i vile pretvorene u staje: Zašto ova velesila ima sve više gradova duhova

Kina se već petu godinu zaredom suočava s krizom tržišta nekretnina, a diljem zemlje ostaju deseci milijuna praznih ili nedovršenih stanova koji su trebali biti simbol gospodarskog rasta. Procjenjuje se da u Kini postoji oko 90 milijuna praznih ili nezavršenih stambenih jedinica, dok brojni nekada ambiciozni projekti danas izgledaju poput napuštenih gradova duhova.

Jedan od najupečatljivijih primjera nalazi se u blizini Shenyanga na sjeveroistoku Kine. Projekt State Guest Mansions zamišljen je kao luksuzno naselje s raskošnim vilama za najbogatije slojeve društva. Izgradnju je 2010. pokrenula kompanija Greenland Group, no radovi su nakon samo dvije godine zaustavljeni, navodi Architectural Digest.

Umjesto luksuznih domova, ostali su redovi nedovršenih vila s velikim pročeljima, praznim garažama i zapuštenim okućnicama. Nekada zamišljeni vrtovi pretvoreni su u poljoprivredne površine, a u napuštenim objektima lokalni stanovnici danas skladište sijeno i drže stoku. "Ove kuće trebale su se prodavati za milijune, ali bogati ih nikada nisu kupili", rekao je jedan lokalni stanovnik za AFP.

No Shenyang nije iznimka. Diljem Kine postoje stotine sličnih projekata – od luksuznih vila do golemih stambenih kompleksa s desecima praznih nebodera. Jedan od najvećih primjera je pad građevinskog diva China Evergrande Groupa, nekada najvećeg kineskog investitora u nekretnine. Tvrtka je 2023. podnijela zahtjev za stečaj, nakon što nije uspjela restrukturirati dug od oko 300 milijardi dolara. Prema podacima Wall Street Journala, od 1,2 milijuna unaprijed prodanih stanova Evergrandea oko 800 tisuća ostalo je nedovršeno.

Desetljećima je kinesko gospodarstvo snažno ovisilo o građevinskom sektoru. Lokalne vlasti poticale su masovnu izgradnju novih naselja, a nekretnine su postale jedan od glavnih načina stvaranja i čuvanja bogatstva za kineske građane. Međutim, kombinacija usporavanja gospodarskog rasta, starenja stanovništva, visokih cijena stanova, pandemije covida-19 i ograničavanja prekomjernog zaduživanja investitora dovela je do neravnoteže između ponude i potražnje.

Kriza je dodatno produbljena nakon što je kineska vlada počela ograničavati prekomjerno zaduživanje građevinskih kompanija kroz tzv. politiku "tri crvene linije", uvedenu 2020. godine. Pravila su ograničavala koliko se investitori mogu zaduživati, a posebno su pogodila velike kompanije poput Evergrandea. Problemi su zahvatili i druge investitore. Greenland Group, tvrtka iza projekta State Guest Mansions, nije uspjela podmiriti oko 400 milijuna dolara međunarodnih obveznica 2024. godine.

Pad tržišta nekretnina pogodio je i građane. Mnoge kineske obitelji velik dio svoje imovine drže upravo u nekretninama, a pad vrijednosti stanova smanjuje njihovu potrošnju i dodatno opterećuje gospodarstvo. Prema procjenama koje je ranije objavio Bloomberg, pad cijena nekretnina od pet posto mogao bi izbrisati oko 19 bilijuna juana, odnosno približno 2,7 bilijuna dolara, vrijednosti stambene imovine.

Kineska vlada posljednjih godina pokušava stabilizirati tržište nizom mjera. Početkom 2026. ukinuta su neka ograničenja za zaduživanje developera, a bankama je omogućeno produljenje kredita za određene projekte koje lokalne vlasti smatraju održivima. Peking i Šangaj također su ublažili ograničenja kupnje stanova izvan središnjih gradskih zona, dok su tijekom 2024. smanjeni zahtjevi za učešće pri kupnji nekretnina i snižene kamatne stope na stambene kredite.

Iako postoje određeni znakovi stabilizacije u dijelovima tržišta, mnogi ekonomisti smatraju da će oporavak biti dugotrajan. "Jasno je da je riječ o klasičnom ciklusu pretjerane izgradnje nakon kojeg dolazi pad", rekao je ekonomist Kenneth Rogoff s američkog Sveučilišta Harvard, dodajući da još nije jasno koliko će kriza trajati i koliko će duboka biti.