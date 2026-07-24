Bahra iz 'Ljubav je na selu' više ne izgleda ovako: Potpuno je promijenila izgled, a pratitelje je rastužila jednom objavom

Bahra Zahirović, jedna od najprepoznatljivijih sudionica emisije 'Ljubav je na selu', ponovno se našla u središtu pozornosti. Ovoga puta javnost je zaintrigirala vizualnom transformacijom, ali i potresnim osobnim apelom. Nekadašnja reality zvijezda odlučila se za dugu plavu kosu, a njezina nova frizura izazvala je lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, gdje pratitelji hvale njezin svjež i pomlađen izgled. Ipak, iza vedrog lica i novog stila krije se ozbiljna životna drama.

Foto: Facebook

Ususret 61. rođendanu, koji obilježava 4. kolovoza, Bahra je putem društvenih mreža pokrenula humanitarnu inicijativu pod nazivom 'Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!', nadajući se konačnom rješenju svog stambenog pitanja. Iskreno i bez zadrške, obratila se javnosti pismom u kojem opisuje težinu svoje situacije: ''Dragi moji ljudi, prijatelji i svi koji ste me pratili i podržavali kroz godine, bliži mi se rođendan – 4. kolovoza napunit ću još jednu godinu života. Dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, moja je rođendanska želja puno skromnija, a opet, za mene tako velika i nedostižna. Moja jedina želja je sigurnost – moj mali, topli, 'zauvijek dom'...'', poručila je Bahra.

Pojasnila je kako su troškovi najma postali nepodnošljivi i da joj oduzimaju većinu prihoda. Unatoč tome što radi, njezina primanja nisu dovoljna za dobivanje stambenog kredita. Istaknula je kako ne teži luksuzu, već samo želi siguran krov nad glavom za sebe i svoje ljubimce, gdje bi mogla mirno dočekati starost.

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Kako bi osigurala povjerenje donatora, dala je i javno obećanje: ''Svjesna sam koliko je danas svaka marka i svaki euro teško zarađen. Zato vam dajem svoje svečano obećanje: ukoliko se skupe dovoljna sredstva za kupnju mog malog doma, javno ću i transparentno dokazati svaku potrošenu donaciju. Podijelit ću s vama svaki korak, ugovor i papir...'' Premda je ovaj potez mnoge iznenadio, njezini problemi sa stanovanjem od ranije su poznati i zrcale sudbinu mnogih građana u sličnoj situaciji.