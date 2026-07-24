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POTVRĐENO

Nizozemac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske reprezentacije

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Troy Wayrynen/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 23:10
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"Velika je čast postati izbornik Belgije“, rekao je Van Bommel u izjavi koju je objavio savez.

Bivši nizozemski nogometni reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije, a potpisao je dvogodišnji ugovor, za ciklus koji završava Europskim prvenstvom 2028., priopćili su u petak iz Belgijskog nogometnog saveza.

Ovaj 49-godišnji nogometni stručnjak je naslijedio Rudija Garciju, čiji ugovor, koji istječe krajem srpnja, nije obnovljen unatoč tome što je Belgija stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u kojem je poražena od Španjolske koja je osvojila naslov svjetskog prvaka, a belgijski nogometaši su jedini koji su uspjeli postići pogodak protiv najbolje obrane na spomenutom turniru.

U Belgiji je Van Bommel najpoznatiji po svom radu u Antwerpenu, gdje je vodio klub do povijesne domaće dvostruke krune u sezoni 2022./2023., a visoko je cijenjen zbog svojih vještina upravljanja ljudima i zbog svoje taktičke stručnosti, područja zbog kojeg je Garcia bio izložen kritikama.

"Velika je čast postati izbornik Belgije“, rekao je Van Bommel u izjavi koju je objavio savez.

"Želio bih zahvaliti Kraljevskom belgijskom nogometnom savezu na ukazanom povjerenju. Belgija ima izvanredne igrače i ogroman potencijal. Zajedno s mojim trenerskim osobljem želimo izgraditi momčad koja je disciplinirana, ambiciozna i dovoljno hrabra da se natječe s najboljima. Uspjeh nikada nije zajamčen, ali naporan rad, poštenje i predanost jesu. Dat ćemo sve da pomognemo ovoj momčadi da se svaki dan poboljšava i učini belgijski narod ponosnim. Veselim se susretu s igračima, osobljem i navijačima te zajedničkom početku ovog novog poglavlja", dodao je Van Bommel.

Van Bommel je tijekom igračke karijere ostvario 79 nastupa za nizozemsku reprezentaciju s kojom je 2010. došao do finala Svjetskog prvenstva. U klupskoj karijeri je nosio dresove europskih velikana PSV Eindhovena, Barcelone, Bayerna i AC Milana.

U trenerskoj karijeri je, osim Antwerpa, vodio PSV Eindhoven i njemački Wolfsburg. No, trenerskim poslom se nije bavio u posljednje dvije godine, otkako je napustio klupu Antwerpa.

Van Bommel je prethodno rekao da čeka dovoljno uvjerljiv projekt koji će ga vratiti u vođenje kluba. Do službenog natjecateljskog debija na klupi Belgije ima dva mjeseca, a prva utakmica koju će voditi bit će dvoboj Lige nacija u Rimu protiv Italije 25. rujna. U deset dana Belgija će odigrati četiri utakmice.

Nakon gostovanja u Rimu će dočekati Francusku u Bruxellesu 28. rujna, dok će 2. listopada ugostiti Tursku u Liegeu. Tu seriju utakmica će zaključiti 5. listopada gostovanjem u Parizu.

Bivši nizozemski reprezentativac Boudewijn Zenden, bivši belgijski reprezentativac Maarten Martens i bivši Van Bommelov pomoćnik Reinier Robbemond sačinjavat će novi stručni stožer reprezentacije, priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza.
Ključne riječi
Belgija reprezentacija Mark van Bommel

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