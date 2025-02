Filip Zubčić nasmijao je sve: 'Nisam prvi put poparao dres, tad me nisu snimili...'

Četiri hrvatska skijaša odradila su nastupe u prvoj vožnji slaloma na Svjetskom skijaškom prvenstvu u Saalbachu. Trojicu ćemo imati u drugoj vožnji. Odmah na startu, kao 30. iz prve vožnje nastupit će Matej Vidović. Povratnik u hrvatsku reprezentaciju dobio je podršku Hrvatskog skijaškog saveza za ovo SP. Njegov zaostatak za vodećim, Francuzom Clementom Noelom je 3.34 sekunde.

- Super mi je osjećaj nastupiti. Dobro sam se osjećao. Uvjeti su bili teški, dugačka staza. Uspio sam uživati. Nije mi ova sezona krenula kako sam mislio. Imao sam problema s leđima. Vjerujem da sam dobar, jako sam zadovoljan s materijalom. Kako su mi dali skije iz tvornice, sve je funkcioniralo. Zimi sam u Americi, ljeti u Europi, a slobodno vrijeme skijam za sebe. Radim kao skijaški trener. Meni je staza danas bila jako dobra, pokušat ću iskoristiti taj prvi startni broj - rekao je Vidović.

Filip Zubčić završio je prvu vožnju na 15. mjestu. Njegov je zaostatak za Noelom na 1.89 sekundi.

- Drago mi je da sam se vratio. Prije dva dana ste me otpisali, ha, ha. Moramo se malo šaliti. Uglavnom, dosta dobro sam odradio prvu vožnju. Napao sam od starta. Sredinu sam mogao malo bolje odraditi, ali zadovoljan sam. Uvjeti? Rade se "špure", agresivan je snijeg, malo više se raspada nego na ženskom slalomu jučer. Sada se treba koncentrirati na drugu vožnju. Uspio sam se odmoriti nakon veleslaloma. Bio sam ljut, prespavao, odmorio se i sada sam spreman. Kad je loše ili dobro, ja to sve uzimam srcu. Impulzivan sam, čak nekad malo previše i poludim. Nema kalkulacija, sada treba napasti. Podrapao sam dres prekjučer, to je bilo drugi puta, prvi put me nisu snimili - rekao je Zubčić.

Samuel Kolega bio je 20. nakon prve vožnje.

- Dobro je bilo. Meni se nažalost odmah uvukla ta greška na startu. Moram tempo naći, falilo mi ga je, mora ga se vući kroz cijelu stazu. Tempo ako stane, gotovo je. Sad ću probati poziciju popraviti i više nositi samog sebe kroz cijelu stazu. Dobra je staza, nema rupa, a ambijent je super. Ovo je središte skijaškog svijeta, 20 tisuća ljudi. Schladming i Kitzbühel su jedino bolji, ali nema dalje od ovoga.

Četvrti hrvatski predstavnik Istok Rodeš nije završio prvu vožnju.

- Greška, normalna, skijaška. Bacilo me u zrak. Možda sam mogao to malo i drugačije proći... Bacilo me i nisam se mogao izvući. Takve greške na treningu rješavam u sekundi. Ali već sam dosadan sam sebi. Moram ići dalje. Na treninzima sam brz, mogu reći i uredno najbrži od naših. Ja to ne prenosim na utrku. Nemam odgovor na to. Imam ozbiljne rezultate u juniorskoj konkurenciji, čak i u Svjetskom kupu. Sportski psihiolog mi pomaže, ja vjerujem da je ispred mene još dosta dobrih rezultata - rekao je Rodeš.