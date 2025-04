Filip Hrgović provocirao protivnika, pale su teške riječi

Tri dana prije subotnjeg okršaja u Manchesteru održana je press-konferencija na kojoj su o toj borbi s velikim ulozima, i velikim rizikom, govorili njezini protagonisti Filip Hrgović i Joe Joyce, brončani i srebrni superteškaši s Olimpijskih igara u Riju 2016.

Bit će to borba za teškaški pojas WBO internacionalnog prvaka, a najavio ju je i Frank Warren, glavni promotor priredbe:

– Ovo je za nas početak nove ere, novi izazov, prva borba u suradnji sa streaming platformom DAZN. I zato krećemo s ovom sjajnom teškaškom borbom. Pobjednik ide prema vrhu, a onaj koji izgubi imat će vrlo težak put da se vrati u svjetski teškaški vrh.

Na presici letjeli i stolovi

Borbu je najavio i predstavnik DAZN-a Michael Ridout kazavši da će platforma ove godine prenositi čak 185 sportskih priredbi pa je sada prava prilika za uplaćivanje pretplate koja iznosi 15 eura mjesečno.

A atmosferu su na ovoj presici zagrijali teškaši Jeamie Tshikeva i David Adeleye koji će se boriti za naslov britanskog prvaka. Stvar je zakuhao Tshikeva nazvavši svog, sad očito bivšeg prijatelja lažljivcem na što je ovaj poludio. Na koncu je Tshikeva prevrnuo stol, i to onaj ispred Hrgovića, koji je sve to mirno ispratio, ali je svojom duhovitom primjedbom nasmijao auditorij:

– Jesmo li mi nakon ovoga još uvijek glavna borba večeri? Ili ćete promijeniti raspored borbi?

U ozbiljnijem dijelu svoje izjave objasnio je Hrga zašto je prihvatio borbu koja mu je ponuđena prilično kasno.

– Da, prihvatio sam borbu prilično kasno i imao sam tek nekoliko tjedana za tehničko-taktičku pripremu. Ova pobjeda vratit će me u vrh. Dobro je biti dio ove priče. Jedva čekam pobijediti, nokautirati ga u subotu i vratiti se na vrh teškaške kategorije.

Prvi će put u svojoj profesionalnoj karijeri Hrgović ući u borbu nakon poraza. Što mu je glavna motivacija?

– Motivacija je velika. Kao što sam rekao, želim se vratiti na vrh. Kao što je Frank Warren rekao, pobijeđeni će biti u vrlo teškoj situaciji, a ja ne želim izgubiti. Jako sam motiviran.

Što je pak na to imao reći Joe Joyce koji je pristao na težu borbu od one s Dillianom Whyteom koja je otkazana?

– Ovo je dobra borba, bit će jako zanimljiva. Borili smo se prije 12 godina, a ishod će biti isti –vratit ću se na vrh kategorije. Bit će to velika noć boksa.

U razgovoru za Box Nation Hrgović je rekao da je Joyce posljednjih godina pretrpio veliku štetu, a ovdje je to još i prisnažio:

– Joe ima 40 godina. Puno je to.

– Ne, meni je 39 – ispravio ga je Joyce na što je Hrgović uzvratio s osmijehom:

– U redu, 39 godina, dakle on je mlad.

Odmaknuvši šalu u stranu, Hrgović je još dodao:

– Svi mi starimo, to je realnost, no u ovom trenutku ja sam sedam godina mlađi. Vjerujem da će to igrati ulogu u ovoj borbi.

Joyce se, dakako, s time nije složio.

– Znam što mogu očekivati. I Hrgović također ima puno milja u nogama, puno teških borbi iza sebe. Jedva čekam da ga nokautiram.

Kazavši to, Joyce je isprovocirao hrvatskog boksača da mu uzvrati ovako:

– Joe je spor kao magla pa ne vidim kako me može nokautirati. Njegov sljedeći nadimak trebao bi biti "Magla".

Na koncu je i Joyce na tu temu imao što dodati.

– Ni ti nisi najbrži borac.

Poraženi će prilično nazadovati

Hrgović je pak svoje izlaganje okončao ovim riječima:

– Joe je dobar borac i hrabar čovjek. Bit će to dobra borba.

Pitanje svih pitanja, s obzirom na kraće pripreme, jest ima li "El Animal" dovoljno goriva u rezervoaru energije?

– Kad sam prihvatio ovu ponudu, već sam bio u dobrom kondicijskom stanju. Trebao sam samo dodati sparinge. Vjerujem da sam u dobroj formi i da sam spreman za deset rundi bude li borba toliko trajala. Moj plan je pobjeda, želim jednog dana postati svjetski prvak.

Presicu je završio promotor Frank Warren ponovivši:

– Jedan od njih ići će naprijed, a jedan će prilično nazadovati. Jedva čekam tu borbu. To su dva borca s nevjerojatnim pedigreom, trofejni olimpijci. Oni su zreli borci, znaju što je na stolu i što to znači za njihove karijere.