Filip Hrgović pred izazovom karijere? Smiješi mu se velika prilika, ali ovaj čovjek izgleda zastrašujuće

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (19-1) vratio se pobjedama na velikoj sceni, svladavši prošle subote u Rijadu opasnog Britanca Davida Adeleyea jednoglasnom sudačkom odlukom. Iako su bodovne kartice (99-91, 99-90, 99-90) sugerirale dominantnu izvedbu, meč je bio sve samo ne lagan. Hrgović je, unatoč posjekotini iznad desnog oka zadobivenoj u ranoj fazi borbe, kontrolirao tempo, a u osmoj rundi je desnicom poslao Adeleyea na pod. Ipak, ista runda donijela je i dramu, kada je Hrgović priznao da se "malo previše opustio" i primio seriju teških udaraca koji su ga uzdrmali. Pokazavši srce i izdržljivost, prebrodio je krizu i sigurno priveo meč kraju, no upravo je ta "luda" osma runda pokazala da je "El Animal" spreman za rat u ringu.

Iste večeri, u glavnoj borbi priredbe, 20-godišnji britanski teškaški fenomen Moses Itauma (13-0, 11 KO) nastavio je svoj zastrašujući pohod. U meču koji se iščekivao kao njegov prvi pravi test, Itauma je za samo 119 sekundi demolirao veterana Dilliana Whytea, poslavši ga na pod već u prvoj rundi. Ova pobjeda katapultirala je Itaumu, kojeg The Ring magazin proglasio najvećom nadom 2024. godine, još bliže vrhu i potvrdila njegov status potencijalnog budućeg vladara kategorije. Njegova ambicija nije tajna – srušiti rekord Mikea Tysona i postati najmlađi svjetski prvak u povijesti teške kategorije.

Odmah nakon svoje pobjede, Hrgović nije oklijevao usmjeriti pažnju upravo na mladog lava. Na pitanje novinara bi li se borio protiv Itaume, hrvatski boksač je dao odgovor koji je odjeknuo boksačkim svijetom. "Naravno, on je mlada, nadolazeća buduća superzvijezda, a ja sam najčvršći ku*vin sin u diviziji", izjavio je Hrgović. "To bi bio sjajan test za njega, da vidimo je li pravi. Je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman? Volio bih se boriti s njim, ali ovisi o Franku Warrenu. Koliko će platiti?", dodao je Hrgović, jasno dajući do znanja da je spreman testirati srce i bradu mlade nade.

Ideja o ovom meču brzo je dobila podršku brojnih boksačkih analitičara. Mnogi, uključujući i stručnjake s talkSPORT-a, vide Hrgovića kao savršen i logičan idući korak za Itaumu. Nakon niza lakih pobjeda, okršaj s prekaljenim i fizički moćnim borcem poput Hrgovića dao bi odgovore na ključna pitanja o Itauminoj sposobnosti da se nosi s nedaćama u ringu i izdrži teške runde protiv elitnog protivnika. S obzirom na to da je Itauma u profesionalnoj karijeri odradio tek 26 rundi, borba protiv bivšeg izazivača za svjetski naslov bila bi neprocjenjivo iskustvo.

Iako je njegova profesionalna karijera kratka, Itauma iza sebe ima impresivan amaterski pedigre kao europski i svjetski juniorski prvak. Njegov promotor Frank Warren pažljivo ga vodi, no i sam je frustriran što ponekad ne mogu kapitalizirati zamah nakon impresivnih pobjeda. S druge strane, Hrgović i njegov novi trener Abel Sanchez upozoravaju na opasnosti prebrzog guranja mladih talenata u vatru, navodeći primjer Jareda Andersona, koji je smatran idućom velikom američkom nadom dok ga nije zaustavio Martin Bakole. "Jedno je vještina, a drugo srce i brada. Vidjet ćemo ima li srce ratnika", poručio je Hrgović, pokazujući poštovanje, ali i samopouzdanje.

Za Hrgovića bi ova borba bila "win-win" situacija. Pobjeda protiv borca oko kojeg se stvorio ogroman "hype" vratila bi ga izravno u igru za najveće mečeve protiv Usyka ili Anthonyja Joshue, dok mu poraz ne bi nanio preveliku štetu jer bi izgubio od "sljedeće velike stvari". Uz to, financijska ponuda bi zasigurno bila izdašna. Ipak, Itaumin tim je nakon pobjede nad Whyteom izjavio kako mu žele osigurati još rundi prije okršaja s imenima poput Hrgovića, Parkera ili Usyka. Dok boksački svijet priželjkuje sudar mladosti i iskustva, konačna odluka ovisit će o procjeni rizika i strategiji promotora, ali jedno je sigurno – Filip Hrgović je spreman i čeka poziv.