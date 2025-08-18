Naši Portali
NAKON POBJEDE

Hrgoviću idući meč otvara put do pojasa, izaziva Engleza: 'Novi Tyson? Ja sam novi Foreman'

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
18.08.2025.
u 19:15

Itauma je nakon trijumfa nad Whyteom također dobio pitanje o budućem protivniku. Na popisu imena koja bi rado vidio u ringu spomenuo je Hrgovića, Usika, Parkera i Kabayela

Filip Hrgović stigao je do 19. pobjede u profesionalnoj karijeri nakon što je u Rijadu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Davida Adeleyea. Iako je bio uzdrman u osmoj rundi, hrvatski boksač se izvukao i na kraju zasluženo slavio jer je kontrolirao veći dio borbe. Odmah nakon meča krenula su nagađanja o njegovom idućem suparniku, a u prvi plan iskočilo je ime nove engleske senzacije – 20-godišnjeg Mosesa Itaume, koji je u glavnoj borbi večeri deklasirao Dilliana Whytea.

"Naravno da bih volio taj meč. On je mladi budući superstar, a ja sam najtvrđi j***ni borac u diviziji. To bi bio odličan test da vidimo je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i koliko će platiti", izjavio je Hrgović nakon pobjede.

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Itauma je trenutno na omjeru 13-0 i već ga mnogi vide kao buduću veliku zvijezdu svjetskog boksa. Dok se u Engleskoj raspravlja o njegovom potencijalnom meču s Oleksandrom Usikom, legendarni Amir Khan smatra da bi upravo Hrgović bio idealan sljedeći protivnik.

"Hrgović je ostvario dobru pobjedu. Bila je to dobra borba i dodatni korak unaprijed za Itauma. Razlog što ovo govorim je činjenica da želim da mu se karijera polako gradi. Vjerujem da je Hrgović fantastična borba za Itauma. Obojica su ostvarili dobre pobjede. Mogu otići kući, uzeti malo slobodnog vremena i onda prihvatiti veliku borbu. Ako lova bude prava, Hrgović će 100 posto pristati", rekao je Khan te dodao:

"On još uvijek pokazuje neke znakove sporosti, ali imao je dosta ratova. To treba znati. Najdraže bi mi bilo da prihvati tu borbu jer ako pobijedi Itauma, ponovo će biti na vrhu, a ako izgubi ljudi će govoriti da je poražen nakon dobre predstave i poraz od najvećeg talenta ne bi mu srozao ugled. Nema što izgubiti."

Itauma je nakon trijumfa nad Whyteom također dobio pitanje o budućem protivniku. Na popisu imena koja bi rado vidio u ringu spomenuo je Hrgovića, Usika, Parkera i Kabayela, ali i naglasio da njegov tim zasad želi organizirati borbu protiv Jermainea Franklina. Iako ništa još nije potvrđeno, u zraku se nazire mogućnost još jednog velikog boksačkog spektakla.

Komentara 1

